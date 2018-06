Ubi Banca, “Festa della famiglia e dello sport” con le mini olimpiadi nella sede di via Calamandrei

UBI Banca ha rinnovato l’8 giugno 2018 l’appuntamento con le “Mini-olimpiadi”, l’evento speciale che unisce il pomeriggio a porte aperte dedicato ai figli dei dipendenti alla Festa per lo Sport, la riunione delle realtà sportive che l’Istituto continua a sostenere per questa stagione e con cui collabora da anni.

Tutte le sedi e le filiali dell’intera MAT Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca, venerdì 8 giugno nel pomeriggio hanno aperto le porte a oltre 1.500 famiglie e più di 1.000 bambini nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Bimbi in Ufficio” promossa da Il Corriere della Sera.

Inoltre, i campus di UBI Banca in Via Calamandrei ad Arezzo e in Viale Gramsci a Firenze sono stati trasformati per l’occasione in “centri sportivi”, dove i bambini hanno potuto cimentarsi in diverse discipline, grazie all’allestimento con reti, pedane, tappeti e tunnel gonfiabili realizzato dalle società sportive sostenute nel 2018 dall’Istituto di credito.

“La particolare attenzione che UBI riserva alle proprie risorse umane emerge anche dalla disponibilità a continuare a svolgere questa iniziativa permettendo ai dipendenti di far vivere ai propri figli l’ambiente di lavoro e contribuendo così a rafforzare la nostra identità aziendale” ha dichiarato Silvano Manella, responsabile Macro Area Lazio, Toscana, Umbria di UBI Banca.

All’iniziativa in Via Calamandrei sono intervenuti il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Arezzo Alessio Mattesini e il Delegato Provinciale del CONI Giorgio Cerbai.

UBI Banca da sempre propone azioni e soluzioni innovative per garantire a tutti gli stakeholder il massimo del sostegno, sia in termini economici e finanziari, che di comune ricerca di nuove opportunità di crescita di business oltre che di supporto alla vitalità sociale delle collettività servite in cui rientra anche il sostegno alle realtà sportive dei territori.