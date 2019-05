Formaggi, dolci, pasta e salumi di Arezzo nella vetrina di Tuttofood a Milano

Dai salumi della Valdichiana ai dolci artigianali, dalla pasta ai formaggi. Le eccellenze agroalimentari targate CNA pronte a conquistare l’Italia e il mondo nella nuova edizione di Tuttofood, che si terrà a Milano dal 6 al 9 maggio.

Partecipiamo con una collettiva di 34 imprese aretine e non solo - spiegano gli organizzatori Donatella Scalese e Francesco Mercurio di CNA Arezzo - Un servizio che da Arezzo si è allargato su scala nazionale. Abbiamo fatto un grande lavoro organizzativo diretto a valorizzare le specialità tipiche dei nostri associati provenienti da ogni parte d'Italia. Parliamo infatti di un mercato in continua espansione: l’agroalimentare è un settore che non conosce crisi, specie quando si parla di prodotti di eccellenza. Ed è per questo motivo che CNA ha messo a disposizione aree collettive per dare visibilità internazionale anche alle aziende più piccole, le quali avranno così modo di far conoscere i propri prodotti di qualità a una platea molto vasta.

Tuttofood è una vetrina di grande prestigio, è tra le manifestazioni più importanti del settore e mette direttamente in contatto buyer e produttori in un contesto privilegiato. Portiamo a Milano anche aziende che sono alla prima esperienza fieristica di livello internazionale ma hanno un prodotto già in grado di conquistare i mercati. Per questo nelle nostre aree collettive si può trovare quanto di meglio offre la nostra gastronomia e siamo certi che i nostri produttori sapranno farsi apprezzare".