Turismo, Cortona si prepara alla stagione primaverile con grandi prospettive

“In questi giorni la nostra città ed il suo territorio”, dichiara il Sindaco di Cortona Francesca Basanieri, “si stanno risvegliando dal lungo e piovoso inverno, e l’alta stagione turistica sta per partire. I primi dati che giungono dai rilevamenti sono molto incoraggianti.”

Il Centro Studi Turistici di Firenze, infatti, ha monitorato costantemente la situazione e dopo un 2017 che, a consuntivo, ha registrato valori positivi, i buoni risultati del turismo per la città di Cortona sono confermati dalla diminuzione della disponibilità di camere sui vari portali delle OLTA, monitorate il 29 marzo 2018, anche per il ponte del periodo pasquale 2018 (dal 31 marzo al 2 aprile 2018 – 2 notti), che rappresenta il primo week end lungo primaverile del 2018 in Italia.

Infatti, in base al consueto monitoraggio del CST la saturazione dell’offerta ricettiva comunale disponibile Online per il ponte anche per il ponte del periodo pasquale 2018 (dal 31 marzo al 2 aprile 2018 – 2 notti), dovrebbe attestarsi a circa l’83%, con valori leggermente più alti per la notte del 31 marzo.

Oltre a ciò, prosegue il Sindaco, ci arriva un altro segnale veramente positivo il portale di Airbnb, il canale telematico più importante ed influente per le prenotazioni di appartamenti,ha stilato la classifica delle città più ospitali in Italia e al primo posto c’è Cortona, seguita da Orvieto, terza Scandicci (evidentemente come porta per Firenze) quarta Montepulciano.