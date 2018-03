In Toscana l’indebitamento medio pro capite è di 37.955 euro: Siena è tra le province più “spendaccione”

È stata pubblicata la mappa del credito in Italia relativa al 2017: i dati mettono in luce che l’indebitamento medio pro capite scende di ben 1,8% rispetto al 2016 e si attesta a 33.835 Euro, per una rata media mensile pari a 355 Euro, anch’essa in flessione negativa dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

A ciò si contrappone, in apparente controtendenza, un allargamento della platea dei richiedenti (+4,9%) che dimostrano una solidità finanziaria maggiore rispetto a quella dei debitori degli anni scorsi, tant’è che gli indicatori di rischio risultano essere in costante calo.

Se analizziamo la tipologia di finanziamenti che vengono richiesti, la parte del leone la fanno i prestiti finalizzati, ossia quelli destinati all’acquisto di auto, moto, elettrodomestici, mobili, elettronica, viaggi e servizi vari, che incidono per il 43,6% del totale; medaglia d’argento ai prestiti personali, che conquistano il 34% e testimoniano una rinnovata progettualità delle famiglie nostrane, le quali sembrano rispondere in modo positivo alla tanto decantata uscita dalla crisi. Ancora molto significativa, infine, la percentuale relativa ai mutui per l’acquisto di immobili, che si attesta al 22,4% del totale, dato che sottolinea quanto il mattone rappresenti ancora una delle priorità degli italiani, anche grazie a un settore immobiliare in netta ripresa e un mercato del credito ipotecario decisamente favorevole, con i tassi ipotecari ai minimi storici e la possibilità di richiedere mutui online, risparmiando notevolmente sui costi accessori.

Entrando nel dettaglio della nostra regione, dallo studio emerge che i mutui incidono per il 23,8%, percentuale che supera quella della media italiana e colloca la Toscana al settimo posto della graduatoria nazionale; superiore anche la percentuale che riguarda i prestiti finalizzati (45,1%), mentre si attesta al di sotto del dato complessivo quella dei prestiti finalizzati personali, che scende al 31,1%.

Più alte anche la cifra di indebitamento pro capite, con 37.955 Euro, e la rata mensile, che arriva fino a 380 Euro al mese per i cittadini toscani.

A livello provinciale spicca Siena, decisamente spendacciona, per la quale i mutui incidono fino al 27,7%, l’importo medio della rata pro capite è di ben 405 Euro mensili, superiore anche a quella dei fiorentini, che fermano l’asticella a 402 Euro, e l’indebitamento complessivo è di 41.925 Euro; completamente diversi, invece, i dati di Arezzo, che si dimostra una provincia decisamente più parsimoniosa, con una rata mensile di 375 Euro, un debito pro capite di 35.455 Euro e un’incidenza dei mutui pari al 23,1%, numeri molto più vicini alle medie nazionali e comunque inferiori a quelle regionali, a conferma di una situazione economica toscana decisamente sana e positiva.