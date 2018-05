Taglio del nastro per Lean Lab 4.0 di Confindustria Toscana Sud all’interno dello stabilimento Whirpool Emea

E’ stato inaugurato oggi il Lean Lab 4.0 di CTQ-Confindustria Toscana Sud realizzato all’interno dello stabilimento senese di Whirlpool EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa).

Si tratta del primo laboratorio di addestramento alle tecniche Lean e alle tecnologie 4.0 realizzato in Toscana all’interno di uno stabilimento manifatturiero. La struttura è stata concepita come una vera e propria “mini-fabbrica” all’interno della quale sarà implementata una didattica di tipo applicativo, basata solo in piccola parte sulla formazione tradizionale e in gran parte sull’osservazione in diretta dei processi snelliti e sulla concreta messa in pratica da parte degli allievi delle principali tecniche della Lean Manufacturing (conosciuto anche come “metodo Toyota”).

Il Laboratorio, presso il quale sono già state installate alcune delle soluzioni tecnologiche fra quelle ascrivibili al Piano Nazionale Industria 4.0, ospiterà percorsi formativi per tutti i livelli organizzativi delle aziende toscane, di ogni dimensione e settore: non solo imprenditori e manager ma anche figure intermedie (capi reparto, capi squadra, capi turno, ecc…), operai e addetti alla logistica interna.

Alla cerimonia hanno partecipato, insieme a Michele Zambotti, Direttore dello stabilimento di Whirlpool EMEA, Duccio Viviani, Presidente di CTQ e Paolo Campinoti, Presidente di Confindustria Toscana Sud, numerosi imprenditori e manager delle principali aziende manifatturiere toscane.

“Ci preme innanzitutto ringraziare i numerosi partecipanti a questa cerimonia di inaugurazione che si è rivelata pienamente coinvolgente. Con il Lean Lab 4.0 CTQ è ritornato ad assumere il ruolo di soggetto innovatore sul territorio toscano nel campo dell’organizzazione industriale, proprio come accadeva ai tempi della nostra fondazione quasi 30 anni or sono” – commenta Duccio Viviani, Presidente di CTQ –

“E’ un progetto ambizioso che porteremo avanti con determinazione e lungimiranza ben consapevoli che la sfida per l’innovazione tecnologica nelle imprese può essere vinta soltanto mettendo le persone al centro del cambiamento, ovvero innovare profondamente le conoscenze di tutti i ruoli aziendali. Non saremmo riusciti a realizzare questo Lab se non fossimo stati fortemente supportati dal nostro socio Confindustria Toscana Sud e da Whirlpool EMEA che ha messo a disposizione i locali che ci ospitano e una parte del Khow-How.”

“Siamo onorati di poter ospitare all’interno del nostro stabilimento qui a Siena un’eccellenza formativa che porterà sicuramente beneficio all’intero tessuto industriale locale” – dichiara Michele Zambotti, Direttore del sito industriale di Whirlpool EMEA – “Un’iniziativa di collaborazione multi-partner che si inserisce perfettamente nel solco del Piano Nazionale Industria 4.0 e in linea con la filosofia di Whirlpool nel mondo: creare relazioni di reciproca collaborazione con le comunità che ci ospitano al fine di crescere insieme, azienda e territorio.”

“Siamo orgogliosi di aver creato insieme a CTQ e Whirlpool una squadra coesa che ha portato all’apertura del primo Lean Lab della Toscana ospitato dentro una fabbrica. Tutto questo rappresenta tantissimo per il nostro territorio e le sue aziende” – spiega Paolo Campinoti, Presidente Confindustria Toscana Sud – “La sfida 4.0 è il terreno che Confindustria da subito a livello nazionale e locale ha difeso, sostenuto, accompagnato. E’ l’unica via di futuro per le aziende, la lotta con il futuro e la competitività si gioca in questo campo. Diamo così la possibilità a tutti gli imprenditori e ai loro dipendenti di fare vera formazione concreta in questo ambito, comprendere e documentarsi è il primo passo per costruire l’innovazione. Un grande plauso a Whirlpool, storica e importante presenza industriale della nostra città, che ha con disponibilità e generosità ospitato il laboratorio, dal quale sono certo partiranno idee, formazione, coesione per tante aziende, tutto questo sarà un ponte per sostenere crescita e sviluppo per il territorio”.