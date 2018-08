Sportelli bancari: Montemignaio senza alcun istituto di credito. La denuncia di Cgil

Montemignanio non ha uno sportello bancario.

Il comune dell’alto Casentino è tra quelli che non hanno un istituto di credito all’interno del proprio territorio. A fargli compagnia, in provincia di Arezzo, c’è Ortignano Raggiolo che è l’altro capoluogo aretino che non conta sportelli bancari nei suoi confini.

Sulla questione è intervenuta recentemente la Fisac Cgil Toscana.

“In Toscana – spiegano i rappresentanti regionale del sindacato – sono andati persi oltre 500 sportelli bancari in dieci anni e altri 100 si perderanno nel 2019. Alcuni comuni (o ex comuni) non hanno nemmeno una filiale-sportello, 33 hanno visto un calo tra il 50 e il 90%. Anche i dipendenti scesi di un terzo: numerose esperienze in Toscana di filiali con 1-2 addetti”.

Nel dettaglio, i comuni o ex comuni toscani senza nemmeno una filiale-sportello (nella maggior parte dei casi si tratta di paesi montani o periferici) sono abitati prevalentemente da persone anziane poco inclini al digitale e all’home banking.

Tra questi comuni, figurano: Castiglione di Garfagnana (Lucca), Lorenzana (che dopo la fusione fa Comune unico con Crespina in provincia di Pisa), Marliana (Pistoia), Montemignaio (Arezzo), Piteglio (che dopo la fusione fa Comune unico con San Marcello in provincia di Pistoia), Rio nell’Elba (che dopo la fusione fa Comune unico con Rio Marina in provincia di Livorno), San Godenzo (Firenze), Villa Collemandina (Lucca).