Sicurezza, Checcaglini (Confesercenti): “Servono pattugliamenti no stop”

Tre rapine in città in poco meno di due settimane. Il tema della sicurezza torna al centro dell’attenzione e sull’argomento interviene il direttore di Confesercenti, Mario Checcaglini, che chiede a nome dei suoi associati maggiori controlli.

“ I fatti di queste settimane – spiega il direttore Mario Checcaglini – indicano che il livello si sta pericolosamente alzando. Le tre rapine avvenute a danno di altrettanti commercianti nelle settimane che hanno preceduto il Natale, al quale se ne è aggiunta un’altra qualche giorno fa, indicano che non ci si limita più ai furti. Questi casi in cui con le armi si minacciano i commercianti per rubare loro il denaro rappresentano una escalation preoccupante”.

“I sistemi di sicurezza passivi – aggiunge Checcaglini – seppure importanti e da implementare non sono più sufficienti a frenare l’ondata di reati come quelli a cui abbiamo assistito. I commercianti si difendono facendo ciò che a loro è possibile: installano le telecamere, rafforzano le difese passive e fanno prevenzione segnalando quello che possono notare di strano nella loro strada. Oggi però più che mai c’è bisogno di aumentare le pattuglie nel territorio per garantire la sicurezza per le strade e rispondere a questa nuova sfida che i fatti delle ultime settimane ci indicano”.

E il problema non è solo a Saione ma è esteso in città. Il colpo al tabacchi di via Po è stato preceduto dalla rapina in piazza Zucchi ad un’altra attività. Alcune settimane fa c’è stata la rapina anche al tabacchi di via della Chimera. Poi quella ai danni dell’ambulante rapinata in via degli Accolti. Sono spuntati coltelli e anche una pistola vera o finta che sia stata. Di sicuro c’è una recrudescenza di criminalità che a quanto pare spinge i malviventi ad alzare il tiro.