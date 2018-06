Seminario gratuito sull’export. L’evento e il link per le iscrizioni

La Camera di Commercio di Arezzo, in collaborazione con l’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo, ha organizzato per il prossimo 20 giugno 2018 un seminario gratuito in materia di internazionalizzazione, rivolto in particolare alle imprese potenzialmente ed occasionalmente esportatrici, con il fine di offrire un momento di riflessione sui percorsi utili e propedeutici al loro ingresso nel mercato globale.

Grazie alla consolidata partnership con l’Università degli studi di Siena, il Polo Universitario Aretino e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo, dopo l’evento plenario, avranno luogo tavoli tematici per approfondire gli aspetti più importanti che un’impresa deve conoscere prima di affacciarsi sul mercato internazionale. La partecipazione alla giornata è aperta a tutte le imprese della provincia di Arezzo interessate.

Per quelle potenzialmente ed occasionalmente esportatrici, da settembre 2018 a maggio 2019, saranno inoltre organizzati seminari formativi gratuiti oltre ad un servizio di assistenza fornito, anch’esso gratuitamente, da un team di professionisti.

