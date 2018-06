Sanarelli: “Cala la febbre nel settore tessile”. I marchi aretini a Pitti Uomo

Si è aperta ieri la settimana fiorentina dedicata alla moda uomo, dove forte è la presenza di aziende toscane, eccellenze manifatturiere simbolo del Made in Italy. Molti i marchi aretini presenti a Pitti Uomo: Supermaglia, Del Siena, Inghirami e Cantarelli che, nonostante il tragico momento vissuto dall’azienda, ha deciso di partecipare alla fiera esponendo i propri capi, dimostrando con determinazione di voler continuare a produrre creazioni di altissima qualità, riconosciute ed apprezzate in tutto il mondo.

Supermaglia è presente con la nuova collezione della linea Bramante, il cui leitmotiv risulta essere “In the Greenhouse”: una collezione di maglieria fatta di colori ed emozioni, dove i materiali si reinventano per i nuovi usi e costumi di interlocutori sempre più attenti ed aggiornati. Si presenta così la polo NO-Stiro, leggera e traspirante, con un raffinato effetto Oxford, versatile per ogni tipo di outfit, realizzata in colori che prendono spunto dai fiori, come l’intenso rosso garofano e cupo rosso dalia o l’azzurro ninfea o il color terra, ma con un notevole plus: poterla lavare senza bisogno di stirarla.

Del Siena Group è presente con i suoi due mainbrands, Del Siena e Carrell. Entrambe le collezioni puntano sull’innovazione: Del Siena con il lancio della sua nuova “journeyshirt”, una camicia attentamente studiata per l’uomo moderno, dinamico e sempre in movimento, un prodotto che permette di essere sempre impeccabili anche dopo un lungo viaggio, mentre Carrell, che quest’anno festeggia i sessant’anni di storia, con il lancio di una limitededition, in cui le parole d’ordine sono tradizione ed eccellenza del Made in Italy, riservata ad una selezionatissima clientela e realizzata secondo i dettami della vera camiceria sartoriale e rigorosamente in seaislandcotton, l’eccellenza mondiale del cotone.

Per il Gruppo Inghirami, presenti i marchi Ingram e Reporter. Ingram, leader nel settore della camiceria, si è sempre contraddistinto per la ricerca costante e l’attenzione per la qualità realizzata all’interno del Gruppo. A Pitti Immagine Uomo, Ingram propone una collezione incentrata sulla celebrazione del colore, coniugato in tinte pastello, effetti di tintura e righe su base a nido d’ape, mentre i tessuti sono leggeri e addirittura organici, come nel caso della linea “BIO SHIRT” dove sono realizzati con coloranti esclusivamente naturali.

Ricerca costante ed attenzione alla qualità si ritrovano anche nella collezione di Reporter, altro marchio del Gruppo Inghirami, dove si avverteuna forte spinta verso l’innovazione. Gli abiti sono ridisegnati con colori inaspettati con lane lievi e fresche mixate con lino e seta accanto al tessuto Solaro, intramontabile must nel guardaroba di un uomo: un uomo non banale, proiettato nel futuro ma che non rinuncia alla tradizione. Le parole chiave della collezione di Reporter sono qualità e rinnovamento: le giacche abbandonano le trame grosse e strutturate per fare posto ad aspetti più pettinati e sono realizzate con blend preziosi in cotone, seta e lana. Il messaggio della collezione è che mentre la quantità ci sommerge, la qualità ci rinnova.