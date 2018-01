Saldi, partenza sprint poi lieve frenata. Alvisi (Confesercenti): “Trend positivo, ma restano le criticità”

Centro brulicante di persone, negozi frequentatissimi e occasioni colte al volo. E’ partita la stagione dei saldi, con uno sprint iniziale venerdì e poi un lieve rallentamento, pur mantenendo un segno positivo.

Il bilancio stilato da Confesercenti mette in risalto luci e ombre di questo inizio della stagione degli sconti. “Sabato e domenica pomeriggio – dice Valeria Alvisi vicedirettore dell’associazione – sono state molte le persone che hanno fatto acquisti nei negozi. Il trend è lo stesso sia in città che nella provincia. I saldi si confermano capaci di attrarre i consumatori anche se non mancano le criticità”.

Quali? “Sono molteplici i fattori che hanno portato a far calare l’attenzione verso la partenza dei saldi – spiega Alvisi – il consumatore infatti è abituato a sconti e promozioni che si ripetono durante l’intero anno. A complicare la situazione c’è poi la data di avvio a ridosso del Natale che non aiuta”.

Anche per questo l’associazione di categoria rilancia su un tema caro al mendo del commercio, ovvero “la richiesta di posticipare l’avvio dei saldi invernali di fine stagione”.

La partenza ha avuto comunque un segno positivo e adesso ci sono intere settimane di saldi all’orizzonte. Occasioni da cogliere al volo per i consumatori. “Le prossime settimane saranno fondamentali per poter fare un’analisi più dettagliata – sottolinea Alvisi – . L’auspicio è anche quello che i consumi possano risalire e tornino ad un livello consono per una provincia come Arezzo”.