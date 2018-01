Sacchetti per frutta e verdura a 1 centesimo nelle Coop di Arezzo

“Dal 1 gennaio 2018 sacchetti bio a 1 centesimo per i prodotti sfusi dell’ortofrutta, i prodotti serviti al banco carne e al banco pesce e per le richieste di soci e clienti in cassa”. E’ l’annuncio di Unicoop Firenze che gestisce alcuni dei punti vendita Coop nell’Aretino, tra cui quelli cittadini.

La legge

La legge entrata in vigore dal 1° gennaio del 2018 è l’articolo 9-bis della legge di conversione n. 123 del 3 agosto 2017 (il Decreto Legge Mezzogiorno) che stabilisce che «le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite». Per gli esercizi commerciali che non applicheranno la nuova norma sono previste multe che vanno da 2.500 a 25.000 euro. Ma le sanzioni possono arrivare anche fino a 100.000 euro in caso di «ingenti quantitativi» di buste fuorilegge.

Il parere di Coop

Di fronte alle richieste di soci e consumatori di portare da casa o riutilizzare buste proprie per i prodotti freschi – dice Unicoop Firenze – è di nuovo la legge a dare risposta: con una circolare il ministero dell’Ambiente ha già fatto sapere che, per motivi igienici, i sacchetti non potranno essere portati da casa o riutilizzati. Naturalmente è prevista la possibilità alla cassa di togliere il centesimo se il prodotto non è imbustato.

Un centesimo