Il responsabile acquisti, workshop in Confindustria

In previsione dell’avvio del Corso sugli Acquisti, che si terrà a partire dal prossimo 14 novembre presso la sede di Arezzo di Assoservizi, Confindustria Toscana Sud organizza, in collaborazione con ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management), il workshop gratuito “Il Responsabile Acquisti. Risorsa strategica per il miglioramento delle performance aziendali”, aperto a tutti gli interessati.

L’evento avrà luogo mercoledì 17 ottobre a partire dalle ore 16,15 presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud, in via Roma, 2, ad Arezzo, e sarà incentrato sulla presentazione della figura professionale del Responsabile Acquisti e delle sue skills strategiche. “Auspichiamo che questo workshop si riveli un interessante momento di confronto tra imprenditori e manager aziendali e di introduzione a quelli che saranno i temi trattati nel corso in partenza a novembre” commenta Giovanni Mascagni, Responsabile dell’Area Education di Confindustria Toscana Sud “La proposta del Corso sugli Acquisti nasce dalla consapevolezza di quanto sia fondamentale la figura aziendale del Responsabile Acquisti, ruolo strategico per la gestione di molti fattori critici che riguardano il mondo delle imprese, come la concorrenza, la difficoltà a gestire flussi di pagamenti, la progettazione dei piani finanziari, l’evoluzione dei prezzi delle materie prime, la necessità di mantenere il corretto rapporto fra la qualità dei propri prodotti e i prezzi di vendita.”