Redditi, è ancora effetto crisi: ad Arezzo dichiarati in media circa 22mila euro, meno 0,14 rispetto a dieci anni fa

I redditi di prima della crisi? Per gli italiani restano ancora un miraggio. Un sogno sfumato, da inseguire e acciuffare nuovamente. E anche per gli aretini, pur essendo davvero ridotto il margine rispetto a un 10 anni fa, a fine mese le entrate continuano ad essere, anche se di poco, inferiori a quelle dichiarate nel 2009.

E’ questo il quadro dipinto dai dati e statistiche da Sole 24 Ore che nelle sue celebri tabelle riporta – Comune per Comune – il reddito medio delle dichiarazioni del 2017 e lo confronta con quello precrisi. Il risultato non è confortante.

Il dato nazionale e quello locale

In media, in Italia, i redditi del 2016 (dichiarati nel 2017) erano ancora inferiori dell’1,92 per cento a quelli dichiarati nel 2009 e relativi al 2008, con un reddito medio nei capoluoghi di 25mila 170 euro.

Ma cosa succede ad Arezzo? Pur essendo a un soffio dai redditi precrisi, la variazione infatti risulta di -0,14 per cento, il reddito resta sensibilmente al di sotto della media nazionale. Ovvero nel 2017 gli aretini hanno dichiarato redditi per 22mila 197 euro. Oltre tre mila euro annue in meno. Oltre la media il numero dei contribuenti aretini, pari a 71,3 su cento, contro il 66,6.

I dati regionali

A livello regionale, solo una provincia, quella di Lucca, è riuscita non solo a tornare ai redditi di due lustri fa. Anzi, è andata oltre, superandoli dell’1,58 per cento, con un reddito medio di 23447 euro.

In linea generale i redditi più alti restano quelli denunciati a Siena, con una media 27mila 885 euro, anche se prima della crisi erano maggiori del 2,65 per cento. Il reddito più basso renta invece quello dichiarato a Massa: 20mila 317euro, inferiori dell’1,07 per cento di quelli dichiarati nel 2009.

Firenze 26.503 -0,02

Grosseto 21782 -3,85

Livorno 23368 -1,15

Lucca 23.447 +1,58

Massa 20.317 -1,07

Pisa 26411 -1,10

Pistoia 21.700 -0,44

Prato 21.437 -3,77

Siena 27885 -2,65