Quale futuro per il negozio tradizionale? Ad Arezzo il terzo Unicredit Talk

Il negozio tradizionale ha ancora un futuro? Quali strategie di marketing può adottare per competere con lo strapotere dei nuovi canali commerciali online? A queste ed altre domande cercheranno di rispondere mercoledì 10 ottobre ad Arezzo gli esperti invitati da Unicredit per il suo terzo Unicredit Talk del 2018, in programma dalle ore 16.30 alle 18.30 nella sede della Confcommercio aretina, in via XXV Aprile 12.

L’appuntamento è aperto gratuitamente a tutti i commercianti, che potranno così avere una panoramica esaustiva sui nuovi scenari che stanno investendo la vendita di prossimità, i trend che trascineranno questo settore nei prossimi anni e l’evoluzione dei comportamenti di consumo dei clienti.

“Inutile spaventarsi del futuro che ci aspetta”, sottolinea la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “siamo condannati al cambiamento e non solo sul mercato. Di fronte a tutte le sfide che si parano davanti, dai colossi dell’ecommerce all’abbandono dei centri storici da parte delle persone, ai commercianti spettano tre scelte: chiudere il negozio, sopravvivere o continuare con soddisfazione a fare questo mestiere. Chi sceglie questa terza via deve però trovare nuovi modi per stare sul mercato, ad esempio integrando on line e off line o fidelizzando i clienti. E proprio di questo parleremo mercoledì 10 ottobre”.



Per partecipare all’iniziativa, completamente gratuita, è necessario effettuare l’iscrizione online su https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese.11299.html.



L’incontro si concluderà con un cocktail che servirà a fare conoscenze e condividere le proprie esperienze o i propri dubbi.