Primavera all’insegna di nuove aperture per Monnalisa, fa il bis a Mosca e triplica a Hong Kong

Dopo le recentissime aperture nei prestigiosi Harbour City e Lee Gardens – Monnalisa triplica la sua presenza a Hong Kong, con taglio del nastro nello splendido Sogo – uno dei più grandi centri commerciali in stile nipponico, nella Causeway Bay, la meta preferita per lo shopping dagli abitanti della Perla d’Oriente. Confermando la strategia retail di investimenti in monomarca diretti, Monnalisa ha inaugurato il secondo negozio a Mosca, scegliendo il centralissimo Evropeisky – 180.000 mq su 8 piani in un quartiere strategico per la presenza della stazione ferroviaria – per un bel monomarca di 100 mq in stile romantico-contemporaneo. Dopo Pasqua, prevista anche relocation del flagship store di Firenze.