Prada presenta la fabbrica-giardino. Il figlio di Patrizio e Miuccia studia per il futuro dell’azienda

Si chiama Valvigna la nuova sede di Prada nell’aretino ed ha una particolarità che la rende unica e all’avanguardia in tema di benessere lavorativo. Si tratta di una ‘fabbrica-giardino’ pensata per il benessere di chi ci lavora e la guarda. I lavori sono stati completati anno scorso, all’interno ci sono le divisioni di sviluppo della pelletteria dei marchi Prada e Miu Miu. Il progetto è dell’architetto Guido Canali, già autore per Prada del Polo Logistico di Levanella (in via di completamento), degli stabilimenti di Montevarchi e Montegranaro.

Lo stabilimento-giardino è inserito nel paesaggio abbassando la struttura rispetto alla sede stradale, schermandolo con muri e quinte, circondandolo con pergolati rivestiti di viti, gelsi, melograni, giuggioli, aiuole di lavanda, 29mila arbusti e 300 alberi, capaci di assorbire 20 tonnellate all’anno di Co2. “un’architettura rispettosa del luogo in cui è inserita, capace di generare efficienza responsabile e sostenibile e di ottenere un equilibrio dell’intervento architettonico con la natura circostante” ha dichiarato in merito il patron Patrizio Bertelli.

Intanto sul futuro dell’azienda, nel giorno dell’inaugurazione, sono arrivate altre notizie e altre dichiarazioni. Come quella che il figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, Lorenzo Bertelli di 30 anni è il responsabile della comunicazione digitale dell’azienda e sta studiando per prendere le redini del gruppo Prada “se lo vorrà” ha aggiunto lo stesso Patrizio che contemporaneamente ha detto che l’azienda non è in vendita e che non pensa affatto alla pensione.