Nuovi tecnici specializzati nella progettazione CAD e nell’automazione industriale

Confindustria Toscana Sud, attraverso la propria agenzia formativa Assoservizi, ha realizzato tre corsi di qualifica regionale IFTS formando oltre 50 tecnici specializzati ed ha in programma due nuovi corsi rivolti a diplomati.

In coerenza con l’obiettivo strategico di formare giovani tecnici specializzati da inserire nelle aziende del territorio, Confindustria Toscana Sud ha realizzato, tramite le proprie agenzie formative, tre corsi IFTS nelle sedi di Arezzo, Grosseto e Siena.

Ad Arezzo sta per concludersi il progetto IFTS “CADesign – Tecniche di disegno e progettazione industriale”, realizzato in collaborazione con l’ITIS Galilei, con l’azienda CAEM Magrini Spa e con l’Università degli Studi di Siena, con il quale abbiamo formato giovani tecnici in grado di ideare nuovi prodotti o linee produttive, sviluppando il disegno di particolari componenti con l’ausilio delle tecnologie informatiche di disegno 2D e 3D.

A Siena si è concluso il progetto IFTS “Des.I – Tecniche di disegno e progettazione industriale”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Tecnico “T. Sarrocchi”, le aziende Trigano S.p.A. e S.E.A. S.p.A. e l’Università degli Studi di Siena. Grazie a questa iniziativa 17 giovani tecnici hanno ottenuto la qualifica che li rende tecnici esperti in Estetica, Design Industriale, Prototipazione Rapida, Disegno Tecnico ed Industriale per la progettazione e lo sviluppo del prodotto.

A Grosseto è giunto alla conclusione il progetto IFTS “Worker 4.0 – Tecnico dell’Automazione dei processi produttivi”, realizzato con la collaborazione dell’ISIS A. Manetti, dell’azienda Elettromar Spa e dell’Università degli Studi di Siena. Al termine del corso si sono formati 19 tecnici esperti nella progettazione di sistemi di automazione, nella manutenzione di impianti e macchine, nella programmazione dei PLC e nella gestione della produzione.

In continuità con tali iniziative, entro fine settembre sarà poi possibile iscriversi ai corsi IFTS “NetSystem Specialist 4.0” per Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche, e “DES_OR” per Designer Orafo, entrambi rivolti a diplomati occupati, disoccupati e inoccupati.

Le aziende interessare a valutare i profili dei candidati che hanno concluso i percorsi formativi o a manifestare l’interesse ad ospitare in stage i partecipanti ai percorsi in partenza possono contattare i nostri uffici per i necessari approfondimenti.