Il New Digital Payment avanza e manda in pensione i “vecchi” pagamenti digitali

Si chiama New Digital Payment, vale 46 miliardi di Euro e sta mandando in pensione i vecchi metodi di pagamento digitale; sono, infatti, tempi un po’ duri per le carte di credito standard e i pagamenti attraverso POS, che vengono superati dai nuovi metodi che fanno impazzire sicuramente i più giovani, ma che conquistano anche i più grandi: Mobile-Payment, Contactless-Payment, M-Commerce è Mobile-Pos.

Il “new-style” batte “l’old-style” e con i suoi 46 miliardi di euro segna un 21% in più rispetto alla ormai quasi obsoleta strisciata di carta, anche se, almeno così sostengono gli esperti, siamo solo all’inizio, visto che si prevede un raddoppio entro il 2020, con cifre che arriveranno a toccare i 100 miliardi di Euro.

Anche gli italiani, noti per la loro riluttanza ad adeguarsi alle nuove tecnologie, quantomeno rispetto ai cugini europei, per non parlare di chi abita al di là dei confini dell’Eurozona, sembra si siano un po’ “svecchiati” e siano finalmente pronti al nuovo che avanza.

Sono ormai numerosi i nuovi prodotti finanziari presenti sul mercato nazionale, decisamente innovativi anche rispetto al classico conto corrente online: carte prepagate, con iban o senza iban, conti correnti digitali che si aprono in pochi minuti, senza bisogno di recarsi in filiale o di produrre documentazione cartacea, App da scaricare sul proprio smartphone che permettono di gestire con pochi tap le proprie risorse finanziarie e grazie alle quali si possono fare acquisti nei negozi fisici, pagare le soste nei parcheggi, attivare servizi di car-sharing o bike-sharing, acquistare ricariche telefoniche o inviare pagamenti e saldare bollette.

Sono bastati pochissimi anni, infatti, per permettere ai diversi players del settore di posizionarsi sul mercato con diversi prodotti che sono andati ad affiancare quelli più storici, dimostrando una maggior efficacia e spesso costi decisamente più contenuti; un esempio su tutti è la carta/conto Hype di Banca Sella, offerta sia in versione Start, quella base, sia in versione Plus, con più funzioni (consulta le opinioni su Hype Start e Plus su cartedipagamento.com), entrambe dotate di una raffinata tecnologia da scaricare sul proprio smartphone grazie alla quale è possibile utilizzare il proprio dispositivo per fare qualsiasi tipo di pagamento.

Sono, infatti proprio le carte Contactless, 18 miliardi di Euro transati nel 2017, con un incremento del 150% rispetto all’anno precedente, e le transazioni in Mobile-Payment, che con 6,7 miliardi di euro segnano un + 60%, che da sole valgono più della metà dell’intero mercato; oltre 70 i milioni di Euro transati nel 2017 attraverso dispositivi mobili, a fronte dei 10 milioni scarsi del 2016, e 18 sono, invece, i miliardi di Euro che sono stati mossi con i pagamenti contactless, con una stima per il 2020 di 50/90 miliardi di Euro.

Numeri da capogiro, insomma, a testimonianza di un futuro poco roseo per la vecchia e cara banconota, che, però, siamo sicuri, continuerà a conservare il suo fascino, forse molto “old”, ma anche decisamente intramontabile.