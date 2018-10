Monnalisa apre una boutique nel più grande centro commerciale degli Usa

In linea con l’ambizioso programma di aperture retail annunciato con il debutto in Borsa del luglio scorso, Monnalisa ha aperto ieri una boutique nel più grande shopping mall degli Usa, con 270mila mq di superfice, 450 negozi e oltre 25 milioni di visitatori all’anno. Il King of Prussia, a circa 40 minuti dal centro di Philadelphia, è inserito in un’area metropolitana dove oltre il 60% dei nuclei familiari residenti ha un reddito superiore ai 100.000 dollari. La boutique Monnalisa è di circa 80 mq al mid-level adiacente all’ingresso più trafficato del mall.

Lo store è caratterizzato da uno stile romantico-contemporaneo, con morbide volute, superfici sinuose, un pavimento con maxi-bouquet di rose, fiore iconico per il brand. Per illuminare collezioni e accessori, uno scenografico lampadario. Lo shop è reso molto riconoscibile dalla raffinata facciata con pannellature rosa e particolarissime finiture oro rosa, lucide. L’apertura di Philadelphia è da considerarsi strategica per il brand perché si tratta del primo punto vendita diretto nel Nord America all’interno di un centro commerciale, format che potrebbe aprire nuove, interessanti prospettive sullo sviluppo retail di Monnalisa nel mercato statunitense, in grado di generare un grande impulso al piano industriale in corso. Attualmente, Monnalisa è già presente negli States con tre boutique a Los Angeles (Beverly Hills), Miami e New York, quest’ultima oggetto di un recente restyling.