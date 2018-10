L’alta tecnologia di miniaturizzazione per computer e IoT di SeCo

SECO, gruppo italiano di riferimento a livello mondiale per le elevate competenze tecnologiche nella miniaturizzazione di computer e Internet delle Cose (IoT), progetta e produce autonomamente sistemi embedded e opera su scala globale con una distribuzione internazionale e sedi in Germania, USA, India e Taiwan. Nel corso degli anni SECO ha mostrato l’abilità di adattare la propria expertise e il proprio modello di business a sfide e opportunità in continua evoluzione, ma sempre mantenendo la propria identità: fornire soluzioni d’avanguardia ai propri clienti. Con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, il gruppo impiega più di 250 persone distribuite tra i siti produttivi in Italia e gli uffici esteri, e opera nei principali settori industriali tra cui quelli biomedicale, wellness, automazione industriale e trasporti.

SAP S/4HANA a supporto della crescita del gruppo SECO

All’interno del percorso di crescita dimensionale e culturale intrapreso da SECO, l’adozione di

SAP S/4HANA come sistema informativo integrato ha assunto un’importanza strategica. Oggi, infatti, l’azienda può già evidenziare importanti benefici derivanti dall’implementazione della soluzione gestionale SAP, soprattutto in termini di semplificazione ed efficientamento, grazie alla digitalizzazione dei processi e alla standardizzazione dei sistemi informativi. Inoltre, un efficiente controllo di gestione permette al gruppo SECO un’analisi del business più approfondita per introdurre continui sviluppi innovativi. Il sistema ERP intelligente SAP S/4HANA garantisce di poter gestire dati e informazioni strategiche in tempo reale e di operare simulazioni efficaci sulla marginalità delle diverse line of business, al fine di accrescere la capacità di creare valore per l’azienda e i clienti. Non da ultimo, SECO può controllare e allineare tutti i processi aziendali alle “best practice” internazionali.

Massimo Mauri, Executive Board Member SECO: “Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con SAP e di aver adottato SAP S/4HANA come unico sistema informativo per SECO. Riteniamo che la digitalizzazione dei Sistemi Informativi e l’integrazione dei processi interni siano fondamentali per sostenere la nostra capacità di crescere dimensionalmente e di sviluppare i nostri punti di forza sul mercato internazionale”.

In precedenza, SECO si avvaleva di un semplice sistema gestionale, corredato da molteplici applicazioni sviluppate ad hoc: più che un vero sistema ERP, una soluzione che non permetteva la totale integrazione del dato. Con SAP S/4HANA, il gruppo si è dotato di un unico sistema in grado di dialogare orizzontalmente con tutte le principali aree aziendali: dalla contabilità alle vendite, dalla produzione agli acquisti, a tutti i livelli.

“SECO è una realtà di avanguardia tecnologica che progetta e realizza prodotti e soluzioni innovative, con una forte componente di integrazione, e il fatto che abbia scelto SAP S/4HANA per porre le basi per un digital core in azienda ci rende particolarmente orgogliosi”, ha dichiarato Adriano Ceccherini, Direttore Mercato PMI di SAP Italia. “Sfruttando la potenza dell’in-memory computing della nostra piattaforma, SECO è in grado di razionalizzare e integrare i processi dell’intera organizzazione e di connettere il proprio business con persone, network di partner e fornitori, Internet of Things, Big Data e di potersi avvalere di un ampio margine di sviluppo e crescita”.