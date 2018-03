E’ la settimana della Cantarelli. Cessione o fallimento?

Lo abbiamo detto e scritto decine di volte, ma quella che si apre oggi è veramente la settimana decisiva per il futuro della Cantarelli. L’azienda aretina della moda uomo che ha la sua sede a Terontola è infatti al centro dell’incontro che ha convocato il Ministero per lo sviluppo economico a Roma per mercoledì prossimo 28 maggio.

Ci saranno i rappresentanti sindacali, il commissario Leonardo Romagnoli che ha tenuto le redini dell’azienda durante questi anni di amministrazione straordinaria, ci saranno i tecnici della Regione Toscana. Si parlerà della cessione della Cantarelli oppure del suo fallimento? Non è dato saperlo, ma le modalità della convocazione, arrivata per email il 22 marzo scorso, hanno gettato scompiglio, hanno aumentato lo stato di ansia dei lavoratori, giunti ormai allo stremo di questa lunga vicenda, contorta, a volte non chiara, lunga, estenuante, con spiragli aperti e poi richiusi, con piccoli passi avanti, ma mai quello definitivo.

In realtà i soggetti in campo, dopo l’incontro dell’8 marzo scorso, che era stato accompagnato dal sit in dei lavoratori stessi sotto le finestre del Mise, si sarebbero aspettati una pec con la comunicazione ufficiale dell’assegnazione, dopo le erano state acquisite le carte richieste per le ultime delucidazioni.

Sul campo ci sono ormai due strade: quella del fallimento se il Ministero non avesse ritenuto valide le offerte ricevute, oppure quella della pre-assegnazione nel caso in cui si fosse convinto di un progetto, di un piano industriale tra i due presentati.

Sul tavolo la busta della Men’s Fashion Group di Pacenti e Yordanov che è sempre stata la favorita e quella della Bls di Salvadori e dei thailandesi.