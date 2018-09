La Makor festeggia 50 anni di attività e presenta un test lab da 1.200 metri quadri

La presentazione di un nuovo Test Lab di 1200 metri quadri, con 16 isole complete di macchinari in funzione, la rappresentazione di nuove strategie commerciali per lo sviluppo internazionale del gruppo, l’incontro tra le più innovative tecnologie di settore e, infine, spettacoli ed eventi. Saranno queste le principali novità che attenderanno i circa duecento ospiti di Makor Group, nella “tre giorni” che l’azienda di Sinalunga ha organizzato nella sua sede storica per festeggiare il suo 50esimo anno di attività.

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre, una serie di seminari, incontri e due serate di divertimento, daranno forma all’”Open House – Test the Future”, un evento pensato sia per celebrare la storia di un’azienda nata nel 1968 dalla geniale intuizione di due imprenditori, Mario Ceccuzzi e Luigi Scaperrotta, sia come luogo di incontro tra le diverse imprenditorialità (fornitori, dealer, collaboratori, clienti) che compongono la vasta galassia Makor in larga rappresentanza del settore del finishing.

Questi tre giorni permetteranno di vedere da vicino e toccare con mano il cuore pulsante della produzione dell’azienda. Ma il prossimo weekend sarà anche l’occasione per conoscere le strategie future del gruppo. L’azienda toscana, una realtà presente in oltre cinquanta paesi, ha scelto di potenziarsi seguendo diverse direttrici: una maggiore presenza nel settore entry-level (quello delle piccole aziende artigianali); un più corposo investimento nei sistemi robotizzati di spruzzatura; maggiore attenzioni ai nuovi processi, come la stampa digitale mediante la ricerca di nuove collaborazioni; ampliamento della gamma di settore; sviluppo di nuove tecnologie anche in altri contesti produttivi (ad esempio il vetro).

Due, invece, le serate-evento in programma. La prima, venerdì 28 settembre, presso l’azienda stessa, la seconda, sabato 29 settembre, al Garden Hotel di Siena. Tra gli ospiti chiamati ad animare il palcoscenico, l’illusionista Luca Bono, considerato dai media tra i talenti magici più interessanti della sua generazione, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, il gruppo musicale Electroswing Eclectic Trio e l’artista Principe Maurice, cerimoniere del Carnevale di Venezia.