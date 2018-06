La Camera di Commercio di Arezzo si “laurea” brillantemente in qualità superando la visita di sorveglianza per la certificazione Iso 9001:2015

Si è conclusa la visita ispettiva dell’Ente certificatore CSI CERT di Milano finalizzata al “rinnovo” della certificazione di qualità ISO EN 9001:2015 in relazione a tutti i servizi erogati dalla Camera di Commercio.

La verifica ha avuto esito estremamente positivo: in particolare è stato rilevato dagli ispettori come la struttura abbia affrontato in modo efficace la sfida rappresentata dal nuovo portafoglio di funzioni attribuite dalla legge di riforma del Sistema Camerale. Apprezzamento è stato poi manifestato per lo sforzo compiuto in termini di efficienza delle procedure, tempi di evasione, implementazione del sistema di valutazione e capacità di adeguamento ai molteplici cambiamenti voluti anche dal legislatore.

Il Sistema di qualità dell’Ente si integra peraltro con ulteriori procedure gestionali di natura privatistica, quali il controllo di gestione e la programmazione per obiettivi, che assicurano da un lato un contenimento dei costi di funzionamento e dall’altro una elevata capacità di investimento a favore delle imprese.

Il percorso per il rinnovo della certificazione di qualità ha coinvolto tutto il personale camerale, che ha contribuito all’analisi ed al miglioramento dei processi e che, secondo il report degli ispettori, è costantemente impegnato ad aumentare l’efficienza dei servizi erogati all’utenza.

La Camera di Commercio di Arezzo, con una certificazione ISO 9000 ottenuta nel 2004 per tutti i servizi erogati, si conferma quindi come primo ente camerale, a livello nazionale, ad aver ottenuto la certificazione per tutti i servizi erogati senza passaggi intermedi.Una metodologia di programmazione e di lavoro che potrà essere estesa, in futuro, anche al nuovo Ente camerale che nascerà tra alcuni mesi e che raggrupperà la Camera di Commercio di Arezzo e quella di Siena.