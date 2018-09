La Banca Popolare di Cortona incremento la sua presenza ad Arezzo: apre una nuova filiale

La Banca Popolare di Cortona crede nelle enormi potenzialità di Arezzo e del suo territorio rafforzando la propria presenza in città.

Dal 1 ottobre si aprono le porte della nuova filiale di Via Spallanzani incrementando così l’impegno della Banca nel capoluogo.

“Un’apertura che dà ulteriore forza al percorso di crescita che abbiamo immaginato e che stiamo realizzando per la nostra piccola Banca”, sottolinea il direttore generale della Bpc Roberto Calzini. “In un momento in cui la tendenza non solo italiana ma europea e mondiale è quella di concentrare l’attività bancaria su pochi grandi operatori e chiudere le filiali, noi decidiamo di puntare con rinnovato vigore sul rapporto tra la Banca e il suo Territorio e in particolare sulle persone e sul tessuto commerciale di una città come Arezzo che in questi anni ci ha dato ottime soddisfazioni. In un’epoca che tende a rendere virtuali molte esperienze umane, la nostra nuova Filiale sarà un vero e proprio luogo antropologico, nel disegno degli ambienti fisici, ma soprattutto nella forza della relazione”.

La Banca, fondata nel 1881 da un’intuizione di Girolamo Mancini, è già presente ad Arezzo da ben 14 anni con un’agenzia in via Giotto.

Quella di via Spallanzani sarà la decima filiale aperta nel corso degli anni.

La Banca conta una presenza importante in Valdichiana, ma anche in Umbria con una Filiale nella zona industriale di Perugia.

Fedele alle origini, ai principi istituzionali e alle finalità che da sempre la connotano, prosegue il proprio cammino imprenditoriale con la missione di contribuire, in armonia con i principi del credito popolare, allo sviluppo economico e sociale delle comunità servite. Forte dei propri principi la Banca Popolare di Cortona ha quindi saputo, pur in anni molto complessi per l’economia e per l’industria bancaria come quelli che stiamo vivendo, consolidare i propri buoni risultati in tutti i principali indicatori economici e patrimoniali, ha visto crescere il numero dei Soci, oggi oltre i 2800, e si è confermata punto di riferimento per le imprese e le famiglie dell’ampio territorio che da Arezzo arriva sino a Perugia.

“La scelta di questa apertura, nel cuore pulsante dell’economia aretina – sottolinea il Presidente Giulio Burbi – non nasce ovviamente per caso. La nuova Filiale trova ospitalità a pochi passi dalla Camera di Commercio di Arezzo, dal polo fieristico aretino e dalla zona industriale e commerciale di Pratacci. Il luogo è stato pensato per favorire il rapporto con le tante piccole e medie imprese che avranno l’opportunità di poter provare il nostro modo di fare ed essere banca”.

L’inaugurazione della nuova filiale è in programma sabato 29 settembre alle ore 11.