ITS Energia e ambiente presenta i nuovi corsi ad Arezzo

Il tour sull’alta formazione organizzato dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente arriva ad Arezzo dopo aver toccato cinque province della Toscana. Nella sede di Confindustria Toscana Sud, in Via Roma 2, saranno presentati i corsi ‘Ener – Tech’ e ‘Build Tech’ per il biennio 2018-2020 con la presenza di docenti, studenti e rappresentanti delle imprese partner della Fondazione ITS. I nuovi corsi ITS ‘Ener – Tech’ e ‘Build – Tech’ sono rivolti a un massimo di 25 diplomati fino a 29 anni e incentrati sulle tecnologie digitali e sui temi di Industria 4.0. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 ottobre.

I corsi biennali della Fondazione ITS Energia e Ambiente nascono dalla collaborazione e dalla progettazione integrata tra il mondo della scuola e del lavoro, grazie alla partecipazione di importanti aziende partner che mettono a disposizione i loro professionisti per le docenze e le loro sedi per offrire ai ragazzi stage professionalizzanti. Grazie a questa integrazione fra mondo della scuola e del lavoro, i corsi ITS garantiscono ai diplomati un altissimo tasso di occupazione (8 su 10 trovano lavoro entro un anno dal diploma) e permettono alle imprese e alle imprese di scegliere tra tecnici altamente specializzati e capaci di rispondere alle esigenze del sistema produttivo.

Il corso Build – Tech punta a formare tecnici altamente specializzati nella gestione del patrimonio edilizio e impiantistico, con particolare attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti attraverso l’uso di materiali innovativi e tecniche all’avanguardia. I tecnici superiori potranno lavorare in studi professionali o imprese del settore edile o impiantistico. Durante il percorso di formazione, sarà possibile partecipare a ‘NZEB Lab’, laboratorio multidisciplinare per lo sviluppo di un progetto edilizio innovativo che vede collaborare allievi, docenti e imprese. Il corso prevede 120 ore di corso per ottenere la certificazione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Il corso Ener – Tech punta a formare tecnici altamente specializzati nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alle tecnologie digitali dei processi, dei prodotti e dei sistemi. I tecnici superiori potranno lavorare in studi professionali o imprese che si occupano di analisi e gestione dei sistemi energetici e di ottimizzazione dei consumi. Durante il percorso, sarà possibile partecipare a ‘Energy Lab’, laboratorio multidisciplinare per lo sviluppo di un progetto aziendale innovativo che vede collaborare allievi, docenti e imprese.



Informazioni. I corsi ‘Build Tech’ ed ‘Ener Tech’, divisi in 4 semestri, prevedono 2.000 ore di didattica integrata divisa tra lezione frontali, attività in laboratorio, visite didattiche a cantieri e/o imprese e stage professionalizzanti, con almeno 600 ore. Per approfondire l’offerta formativa della Fondazione ITS Energia e Ambiente, è possibile consultare il sito www.its-energiaeambiente.it, contattare il numero 0577-900339 oppure scrivere all’indirizzo info@its-energiaeambiente.it.