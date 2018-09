Insieme per lo sviluppo sostenibile. Ubi Banca incontra esperti, enti e imprenditori toscani

Per la prima volta UBI Banca ha deciso di organizzare in Toscana un incontro per approfondire i temi della sostenibilità d’impresa con l’intento di creare valore per le collettività locali attraverso il coinvolgimento diretto di enti, organismi, imprenditori e istituzioni. Questo l’obiettivo dell’appuntamento “Insieme per lo sviluppo sostenibile”, organizzato martedì 18 settembre dall’Area UBI Comunità in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit (AICCON), presso la sede UBI in Viale Gramsci a Firenze.

L’evento oltre che a Firenze si terrà in altre due città, Milano e Jesi, nell’ambito di un ciclo di incontri pluriennali che coinvolge diversi territori, e si concentrerà sulla presentazione del Bilancio di sostenibilità redatto annualmente da UBI per poi procedere a coinvolgere gli opinion leader invitati provenienti da tutta la Toscana e rappresentanti delle principali istituzioni civili e religiose, degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo no profit. Un confronto volto ad individuare i punti di forza e le strategie per creare valore nel tessuto economico e sociale del territorio toscano. L’incontro ha infatti anche l’intento di raccogliere nuovi stimoli per le strategie di UBI dei prossimi anni nelle principali città toscane a partire da Firenze, Arezzo e Siena.

“Ho operato affinché questo evento si svolgesse per la prima volta anche a Firenze perché reputo fondamentale che UBI Banca nel proprio agire tenga conto anche dei bisogni di queste nuove aree servite e possa valutare la migliore modalità di soddisfazione delle istanze di queste collettività tramite l’attività bancaria tradizionale e specifiche progettualità da implementare nel tempo” ha dichiarato Silvano Manella, Responsabile della Macro Area Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca. “Una capacità di dialogo e relazione resa possibile anche dal fatto che in Toscana il nostro istituto è presente con 89 punti operativi a servizio di 128.000 clienti, di cui oltre 16.000 imprese tra corporate e small business oltre a numerose realtà del terzo settore”.

Una logica che fa parte del dna di UBI Banca, terzo Gruppo bancario commerciale in Italia per capitalizzazione di Borsa con una quota di mercato di circa il 7% e 1.817 sportelli sul territorio nazionale, e che risponde alla volontà sia di gestire il business in modo sempre più sostenibile e socialmente responsabile anche attraverso il coinvolgimento degli stakeholder nel confronto su come la Banca e le sue attività possano ulteriormente contribuire allo sviluppo locale e all’incremento di competitività e benessere dei territori.

Una specifica sessione dell’evento verrà dedicata ad approfondire il tema “UBI Banca per il Territorio” grazie al contributo di Vincenzo Algeri Responsabile Area UBI Comunità e di Damiano Carrara CSR Manager di UBI Banca.

Il Direttore di AICCON, Paolo Venturi, sottolinea come “il valore del Bilancio di Sostenibilità supera la mera dimensione rendicontativa e si offre alla comunità degli stakeholder come occasione di conversazione per promuovere nuove piattaforme di sviluppo territoriale”.

La fase di ascolto degli stakeholder sarà introdotta dall’intervento sull’ecosistema del territorio per lo sviluppo sostenibile di Nicolò Manetti, Amministratore Giusto Manetti Battiloro S.p.A. una delle aziende storiche fiorentine più significative.