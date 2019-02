Tutti gli incentivi per continuare nel processo di innovazione delle imprese

Martedì 19 febbraio, dalle ore 14,45 presso Confindustria Toscana Sud - Delegazione di Arezzo (Via Roma 2), si svolgerà l’evento “I nuovi incentivi 4.0 e le altre opportunità per continuare ad innovare”: argomenti di dibattito saranno le novità per gli incentivi Industria 4.0 previsti dalla Legge di Bilancio 2019 ma anche i contributi regionali per il sostegno all'innovazione delle imprese e interessanti case history di implementazione all’interno di alcune aziende, che porteranno la testimonianza dei benefici sul processo produttivo, sulla rete di fornitura, e sulla logistica aziendale derivati dall’introduzione delle tecnologie digitali 4.0.

Dopo l’apertura dei lavori di Fabrizio Bernini, presidente Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e del Digital Innovation Hub Toscana, e di Giovanni Grazzini, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo, parleranno Stefano Santalucia, Direzione Area Politiche Fiscali di Confindustria, su “Iper e Super ammortamento - Credito d'Imposta per spese in R&S e Formazione 4.0”; Valentina Carlini, Responsabile Progetto Industria 4.0 Area Politiche Industriali di Confindustria su “Nuova Sabatini - F.C.Garanzia - Innovation Manager – Fondi per Intelligenza Artificiale e Blockchain - Accordi MISE per l'Innovazione; Elisa Nannicini, Responsabile Politiche di sostegno alle imprese della Regione Toscana sui contributi regionali attualmente in essere per il sostegno all’innovazione.

A seguire, le testimonianze di Fonderie Valdelsane spa, Lanzi srl, P.R. Industrial spa e Tosti srl sui benefici produttivi e gestionali derivanti del processo culturale 4.0 implementato in azienda. E’ stato richiesto per gli argomenti trattati l’accredito per la formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per informazioni ed iscrizioni: Andrea Brocchi (Resp. Area Sviluppo Economico e Innovazione di Confindustria Toscana Sud) - tel. 0575-39941 email a.brocchi@confindustriatoscanasud.it