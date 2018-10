Il vino aretino “lento” e buono: ecco le cinque aziende premiate nella guida Slow Wine

Cinque aziende vitivinicole aretine premiate nella nuova guida Slow Wine 2019. E’ la nona edizione di Slow Wine, “l’unica guida a visitare ogni anno le quasi 2000 cantine recensite, grazie a un numero di collaboratori che ormai sfiora le 300 persone”.

La Toscana quest’anno registra 30 Chiocciole, 19 Bottiglie e 9 Monete. Per non parlare poi del primato di ben 53 Vini Slow, le bottiglie cioè che, oltre ad avere una qualità organolettica eccellente, riescono a condensare nel bicchiere caratteri legati a territorio, storia e ambiente, inclusa l’assenza di diserbo chimico nei vigneti. «Riassumere il complesso quadro enologico della Toscana non è sicuramente compito facile e dobbiamo partire dalla concretezza della vendemmia. Per la costa toscana è essenziale, data l’incerta meteorologia, una sempre maggiore attenzione all’equilibrio della vigna. Come sempre vi invitiamo a conoscere le nostre nuove aziende: mai come quest’anno i nostri “giri” in cantina sono stati così proficui di facce fresche che volentieri vi proponiamo. Un panorama in continua evoluzione come lo è, del resto, la nostra guida», spiegano i curatori Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni.

I PREMI IN TOSCANA

Le Chiocciole

Podere della Civettaja Pratovecchio Stia AR

Stefano Amerighi Cortona AR

Castello dei Rampolla Panzano in Chianti FI

Corzano e Paterno San Casciano in Val di Pesa FI

Fattoria Selvapiana Rufina FI

Fontodi Panzano in Chianti FI

Frascole Dicomano FI

Isole e Olena Barberino Val d’Elsa FI

Le Cinciole Panzano in Chianti FI

Monte Bernardi Panzano in Chianti FI

Antonio Camillo Manciano GR

Salustri Cinigiano GR

I Luoghi Castagneto Carducci LI

I Mandorli Suvereto LI

Fabbrica di San Martino Lucca LU

Podere Concori Gallicano LU

Tenuta di Valgiano Capannori LU

Caiarossa Riparbella PI

Fattoria di Bacchereto Terre a Mano Carmignano PO

Badia a Coltibuono Gaiole in Chianti SI

Baricci Montalcino SI

Caparsa Radda in Chianti SI

Il Paradiso di Manfredi Montalcino SI

Le Chiuse Montalcino SI

Montenidoli San Gimignano SI

Monteraponi Radda in Chianti SI

Montevertine Radda in Chianti SI

Poderi Sanguineto I e II Montepulciano SI

Riecine Gaiole in Chianti SI

Val delle Corti Radda in Chianti SI

Le Bottiglie

(Cantine con vini che hanno ottenuto almeno un riconoscimento)

Petrolo Bucine AR

Podere Il Carnasciale Bucine AR

Ampeleia Roccastrada GR

Campi Nuovi Cinigiano GR

Castello di Potentino Seggiano GR

Roccapesta Scansano GR

Tenuta San Guido Bolgheri LI

Calafata Lucca LU

Avignonesi Montepulciano SI

Boscarelli Montepulciano SI

Il Colombaio di Santa Chiara San Gimignano SI

Istine Radda in Chianti SI

La Cerbaiola – Salvioni Montalcino SI

Le Ragnaie Montalcino SI

Pian dell’Orino Montalcino SI

Poggio di Sotto – Tenuta San Giorgio Montalcino SI

Rocca di Castagnoli Gaiole in Chianti SI

Sesti – Castello di Argiano Montalcino SI

Stella di Campalto Montalcino SI

Le Monete

(Ottimi vini a prezzi contenuti)

Paterna Terranuova Bracciolini AR

Cigliano San Casciano in Val di Pesa FI

Vegni e Medaglini Cinigiano GR

Alessandro Tofanari San Gimignano SI

Cappellasantandrea San Gimignano SI

Cesani San Gimignano SI

Collemattoni Montalcino SI

Fornacina Montalcino SI

Pian delle Querci Montalcino SI