Il 13esimo evento di Tratos Cavi: Cablatura metropolitana e reti FTTH

Si è svolto ieri l’evento più atteso nel mondo delle telecomunicazioni italiano e internazionale che, come di consueto si svolge a Pieve Santo Stefano, dove l’azienda è nata oltre 50 anni fa e cresciuta fino a diventare una multinazionale presente in tutti i continenti.

Il convegno è stato organizzato in due parti: una prima parte istituzionale, in cui è stata illustrata la Normativa Europea CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) applicata ai cavi istallati in modo permanente negli edifici, e una seconda parte dedicata alle innovazioni tecnologiche e alle

nuove soluzioni sperimentate sul campo per l’applicazione di tale normativa. La giornata si è conclusa con una visita all’azienda e al nuovo laboratorio creato per testare la resistenza dei cavi secondo i requisiti CPR.

L’ingegner Albano Bragagni, presidente di Tratos Cavi ha accolto i maggiori esponenti e rappresentanti delle telecomunicazioni in Italia e nel mondo presso il Teatro Comunale G. Papini di Pieve Santo Stefano. Si sono alternati sul palco: Paolo Valvassori di Open Fiber, Giorgio Proietti Silvestri di

Fastweb e Salvatore Lombardo di Infratel per la parte istituzionale. Gli interventi nell’area tecnologica sono invece a cura di Massimo Tarsi di Tim, Angelo Maria Maccarone di Fastweb e David Mazzarese di OFS. Mirko Gori, Sales Area Manager di Tratos Cavi, ha moderato il dibattito conclusivo.

L’evento di Tratos Cavi, come sempre ideato da Mirko Gori ed organizzato da Della Nesta, si riconferma un appuntamento immancabile nel panorama delle telecomunicazioni per fare il punto sulle nuove disposizioni, normative e tecniche, relative a cavi elettrici e trasmissione dei segnali.

Evento che da anni testimonia l’impegno dell’azienda nella ricerca e nello sviluppo continuo di soluzioni tecnologiche sempre nuove come misura vincente su cui puntare per aumentare l’innovazione e la competitività del nostro Paese.