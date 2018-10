Gold Italy, su il sipario. Nuovo format orientato al business. Buyer da trenta Paesi

Si inaugura stamani GOLD/ITALY, la manifestazione che valorizza a livello internazionale la migliore produzione orafa Made in Italy organizzata da Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG), che si terrà ad Arezzo Fiere fino a lunedì. La cerimonia del taglio del nastro si terrà alle 11.30, presso l’ingresso del Padiglione Chimera. Saranno presenti il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, il presidente di Arezzo Fiere e Congressi Andrea Boldi, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il prefetto di Arezzo Anna Palombi, il presidente della Provincia di Arezzo Roberto Vasai, l’assessore alle attività produttive, credito, turismo, commercio della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, il presidente di Confindustria Federorafi Ivana Ciabatti, il presidente CCIAA – Arezzo Andrea Sereni e Beppe Angiolini, Art Director di GOLD/ITALY.

GOLD/ITALY è un palcoscenico esclusivo, che presenta al mondo l’innovazione creativa di selezionate aziende manifatturiere provenienti da tutti i distretti orafi italiani: Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano. Un appuntamento immancabile per buyer specializzati provenienti da 30 Paesi ospitati e proposti agli espositori per favorire un dialogo proficuo in un periodo strategico dell’anno.

La manifestazione presenta quest’anno un nuovo format, fortemente orientato al business, con un innovativo programma di business matching digitale che affianca il tradizionale modello fieristico di successo. Il nuovo progetto è una perfetta integrazione dello strumento digitale con quello fisico: propone una piattaforma on line all’interno della quale è possibile per le aziende selezionare i buyer delle realtà più adatte per tipologia, target e dimensioni, alle proprie esigenze distributive e per i buyer individuare i produttori più in linea con la propria clientela, anticipando e ponendo le basi per incontri fattuali e concreti. Operando sulla piattaforma si possono fissare fino a 12 appuntamenti per azienda, conoscersi, scambiarsi le prime informazioni e anticipare i contenuti degli incontri che verranno poi concretizzati all’interno del quartiere espositivo di Arezzo nelle giornate di GOLD/ITALY.

A testimoniare il grande successo del nuovo format, sono oltre 650 gli incontri già programmati da aziende e buyer: un importante risultato che attesta, da una parte, la capacità di IEG nel proporre strumenti funzionali e di concreto supporto al settore, dall’altra la ricettività delle piccole e medie imprese italiane agli stimoli innovativi così come la propensione alla sperimentazione di nuove forme e modalità di business all’interno dei distretti produttivi.

Saranno tre le aree espositive speciali che caratterizzano la manifestazione, giunta quest’anno alla sua 6a edizione: la prima dedicata alla gioielleria, la seconda è quella del Cash & Carry, e la terza infine, denominata Gold/Italy Tech, è dedicata alla tecnologia. Chiude l’esposizione, ma non è certo meno importante e attrattiva, la sezione dedicata al packaging.

Infine, alla ricchissima offerta della Fiera si aggiunge la splendida accoglienza della città di Arezzo che si prepara a festeggiare la manifestazione e i suoi ospiti con una “Gold Night” – una serata di boutique aperte, eventi ed iniziative speciali nelle vie del centro storico. Espositori e operatori, saranno poi i benvenuti al cocktail inaugurale su invito presso la nuova showroom di SUGAR a palazzo Lambardi con la collaborazione di UNOAERRE a partire dalle ore 19.30.

Prezioso partner della manifestazione è UBI Banca che ha avviato la commercializzazione dei servizi dedicati al settore su tutti i distretti orafi italiani, servendo un numero crescente di aziende in qualità di player qualificato per tutto il mercato dell’oro ed è quindi particolarmente coinvolta nella manifestazione.