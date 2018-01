Glum inaugura la nuova sede di San Severo in Puglia

Glum Agency, importante agenzia di comunicazione di Siena, annuncia l’apertura di una nuova sede in Puglia, a San Severo in provincia di Foggia.

Sabato 6 Gennaio 2018 si terrà l’inaugurazione della nuova divisione che avrà il compito di portare in un territorio nuovo e prospero lo stile e le idee Glum; gli ottimi risultati raggiunti negli anni, uniti alla continua crescita dell’agenzia, hanno portato all’apertura di una nuova sede in ottica di sviluppo ed espansione.

Glum agency è ideazione e realizzazione di progetti di comunicazione multicanale per brand e imprese. La forza di Glum nasce dal lavoro sinergico e l’intreccio delle competenze del gruppo di professionisti che compongono l’agenzia; professionalità, esperienza e continuo aggiornamento hanno portato l’agenzia a migliorarsi e a crescere, fino all’espansione che è in atto oggi.

L’apertura di una nuova sede segna l’inevitabile trasformazione verso qualcosa di più di un’agenzia strutturata radicata nel territorio: il processo di sviluppo che sta prendendo vita cambia radicalmente la dimensione di Glum e la proietta verso una configurazione nazionale più ampia, ricca e stimolante, con nuovi clienti, progetti e infinite possibilità all’orizzonte.

“Quello che abbiamo fatto è per noi un passo importante verso una continua crescita”afferma Gennaro di Domenico, CEO di Glum “la nuova sede di San Severo significa progresso, sviluppo e nuove possibilità per un’agenzia come la nostra che in pochi anni si è affermata tra le migliori in circolazione. Vogliamo continuare a crescere e a migliorarci e crediamo che guardare verso nuovi mercati e possibilità sia il segreto per farlo.

La nuova divisione incarnerà lo spirito Glum in tutto e per tutto attraverso un’attenta selezione dei dipendenti, una collaborazione continua tra le due sedi e una scelta oculata di lavori e clienti; questo è per noi un grande passo in avanti ma allo stesso tempo sappiamo che, se vogliamo continuare ad offrire servizi e strategie di qualità, non possiamo porci limiti.

Una nuova sede significa nuove possibilità, ma anche grandi responsabilità.

“Vogliamo assolutamente replicare gli standard qualitativi dei nostri progetti di Siena anche a San Severo” afferma Alessandra Santomarco, direttore creativo di Glum “le due sedi dovranno collaborare costantemente e lavorare come una sola agenzia. Tra pochi giorni avremo due basi operative ma Glum rimarrà una sola entità che avrà sempre il medesimo obiettivo: condividere azioni e obiettivi e offrire servizi integrati in sintonia con la filosofia e i valori aziendali dei nostri clienti. La qualità e la creatività dei nostri lavori dovranno continuare a crescere con noi.”