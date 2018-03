Gestione aziendale, i consigli di Cna a Bibbiena

Prosegue il ciclo di incontri sul territorio organizzati da Cna per informare gli associati sugli strumenti e le misure a sostegno di imprese e cittadini.

Ultimo appuntamento per mercoledì 21 marzo nella sede Cna di Bibbiena alle ore 18. Un pool di esperti fornirà informazioni ed indicazioni utili per la gestione aziendale: dalle opportunità in materia di bandi e finanziamenti alla rivoluzione che sta cambiando le modalità della fatturazione elettronica, dalle misure agevolative per le assunzioni di personale ai vantaggi da cogliere sulle forniture energetiche e ai contributi a fondo perduto in materia di sicurezza sul lavoro fino alle novità previdenziali e assistenziali previste dalla legge di Bilancio 2018.

Una mappa di servizi concreti che gli associati potranno tradurre in azioni imprenditoriali immediate, approfondendo i temi in primo piano direttamente con gli esperti.