Fabbroni Serramenti in legno, quando il robot fa il falegname

Artigiani del legno si, ma 4.0. Oggi anche l’artigianato più tradizionale, come quello del legno, può giovarsi dell’aiuto della robotica e l’azienda può diventare un’impresa 4.0 di successo.

E’ accaduto ad Arezzo dove l’azienda “Fabbroni Serramenti in Legno” con sede a Pieve al Toppo, di Leonardo Fabbroni, giovane e dinamico imprenditore, presidente della Federazione Legno Arredo di Confartigianato, è stata selezionata come esempio di successo per uno spot realizzato da Mercedes e Confartigianato nazionale. Sono 5 in tutta Italia le imprese che fanno parte del viaggio di Artigenio.net e fra queste la “Fabbroni Serramenti in legno” di Pieve al Toppo.

“Quella della nostra azienda – racconta Fabbroni – è una storia nata nel 1949, quando nonno Giuseppe, che era un operaio falegname, decide di mettersi in proprio e fonda una piccola azienda, un laboratorio di pochi metri quadrati, dove mette tutto il suo impegno e la sua abilità artigiana. Poi subentrano i figli, il babbo e lo zio che ampliano l’impresa. Oggi l’azienda è guidata dai nipoti ed è diventata un esempio di impresa 4.0, dove i robot lavorano a fianco degli operai, per realizzare prodotti sempre più artigianali e a misura del cliente. Un’impresa dove l’anima dell’artigianato si coniuga perfettamente con l’innovazione – conclude Fabbroni – e dove i robot permettono, grazie anche alla tecnologia 3d, di personalizzare ogni singolo prodotto.”

E così anche Mercedes ha deciso di collaborare con Confartigianato e mettere il suo logo in uno spot che promuove l’eccellenza delle imprese artigiane 4.0