L’indice dell’export in Toscana, così come in Italia, cresce anche nel secondo trimestre del 2018.

Un incremento contenuto seppur evidente che porta gli indici a segnare un +3% (la media nazionale si attesta sul 4,1%).

A confermarlo sono gli ultimi dati Istat sulle esportazioni che mostrano come il giro d’affari in Toscana, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia aumentato passando da 9.182 milioni di euro a 9.460 (+ 3,0%).

Quello che decresce invece è il “peso” delle esportazioni toscane sul totale nazionale, che risulta leggermente diminuito nel secondo trimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 (da 8,0% a 7,9%).

Secondo il quadro toscano la provincia di Arezzo insieme a quella di Firenze è una delle maggiori realtà che, anche nei primi sei mesi del 2018, ha dato il maggior contributo alla crescita delle esportazioni verso paesi della Comunità europea e non.

Vedi grafico (Fonte: Istat).

A fare da traino sulla crescita ci sono i settori della pelletteria, della farmaceutica, tessili, abbigliamento e metalli.