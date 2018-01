Ex Etruria in Ubi, Faltoni: “Dopo il passaggio informatico adesso tocca alla contrattazione integrativa”

“Anche nel delicato momento del passaggio informatico di fine novembre, e con l’adozione del nuovo modello distributivo del Gruppo UBI, il personale della ex BancaEtruria ha dimostrato la sua elevata professionalità, la sua dedizione e il suo senso del dovere.” Così Fabio Faltoni della Fabi racconta i cambiamenti interni alle filiali aretine di Banca Etruria dove il personale ha portato avanti le proprie mansioni con i nuovi programmi informatici e le nuove procedure, tipiche del sistema Ubi.

A adesso tocca agli ex dipendenti Banca Etruria:

” E’ un fatto rilevante, anche perché dalla settimana prossima tocca a noi; infatti si cominceranno gli incontri per disciplinare l’estensione della stessa Contrattazione di secondo livello anche ai quattromilaottocento lavoratori delle tre ex banche-ponte: BancaEtruria (circa millecinquecento dipendenti), Banca Marche e CariChieti. Si intende cioè l’acquisizione di tutte quelle voci normative a suo tempo fissate per la capogruppo UBI e per UBIS/Ubi Sistemi e Servizi, azienda questa che ora ha una forte presenza anche ad Arezzo.

La Fabi, il primo sindacato in Italia del settore bancario e anche in Ubi, è in prima linea e lo sarà anche dalla prossima settimana per equiparare tutti i dipendenti del Gruppo UBI, senza distinzioni di alcun tipo. Non solo, ma alto è l’impegno e il monitoraggio affinché venga valorizzato, ora e nel futuro, il presidio e la presenza della nuova banca, nuova sì, ma che nel nostro territorio – filiali e uffici – ricalca la vecchia e storica BancaEtruria.