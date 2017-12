Estra S.p.A.: confermato il rating A3.1 da parte di Cerved Rating Agency

Cerved Rating Agency ha confermato il rating A3.1 di Estra S.p.A., che si colloca nell’area di “Sicurezza” della scala di rating Cerved, a riprova dei risultati positivi conseguiti dal Gruppo nel 2016 e nel YTD 2017.

I fattori chiave di rating che hanno determinato l’assegnazione sono riferiti a:

Modello di business e posizionamento competitivo:

il modello di Estra è articolato in più aree di business e nel 2016 la Società si collocava tra i primi dieci player nella distribuzione di gas naturale in Italia e tra i primi quindici per vendita di gas al mercato finale. Le linee strategiche del gruppo sono orientate ad una crescita organica e per linee esterne, oltre allo sviluppo network e di progetti innovativi.

Principali risultati economico-finanziari:

Nel 2016 Estra ha realizzato ricavi consolidati per circa 1.007,1 milioni di euro (+19,2% sul 2015), un EBITDA adjusted – al netto delle poste non ricorrenti e delle svalutazioni crediti – di 69,4 milioni di euro (50,1 milioni nel 2015) e un utile netto di 15,1 milioni di euro.

Liquidità :

Il Cash Flow Operativo Netto è pari a 35,5 milioni di euro nel 2016, in crescita rispetto all’esercizio precedente per effetto del maggior apporto del Cash Flow Operativo Lordo e della migliore dinamica del capitale circolante netto.

L’attribuzione del rating tiene conto anche del livello di rischio del Gruppo:

il rischio di mercato è in parte mitigato attraverso l’utilizzo di strumenti derivati di copertura e diversificazione del business;

i rischi operativi sono in parte limitati dalle procedure interne che prevedono strumenti di controllo ed investimenti in sistemi informatici avanzati. Grazie all’esperienza acquisita nelle precedenti operazioni di M&A, inoltre, risulta moderato il rischio collegato all’integrazione delle società acquisite;

i rischi di liquidità, di tasso e di credito (rischi finanziari) sono gestiti e mitigati attraverso strumenti e procedure messe in atto dalla società.

Estra

Il Gruppo Estra, tra i leader nel Centro Italia nel settore della vendita di gas naturale e energia elettrica, nasce nel 2010 dall’aggregazione di tre multiutility toscane a capitale pubblico (Consiag S.p.a., Intesa S.p.a. e Coingas S.p.a.). Il 28.12.2017 è entrata a far parte della compagine sociale di Estra, Multiservizi S.p.a.di Ancona, anch’essa multiutility a capitale pubblico. Sono pertanto soci indiretti di Estra 141 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Estra opera, attraverso le società controllate, in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ed è attiva nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili