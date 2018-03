Edifici storici, sicurezza e rischio sismico. L’incontro alla Cassa Edile di Siena

Nell’ambito dell’intensa ed articolata attività formativa della Scuola Edile Senese si terrà domani venerdì 9 marzo, a partire dalle 14.30, presso l’Auditorium della Cassa Edile di Siena in via Rinaldo Franci, 18 il terzo incontro “EDIFICI STORICI IN MURATURA: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”.

Interverranno Albarello dell’Università degli Studi di Siena, membro della commissione nazionale grandi rischi (che aveva partecipato anche al primo seminario del 9 febbraio) ed il Andrea Arrighetti, del dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università degli Studi di Siena.

Si dichiara soddisfatto Giannetto Marchettini, presidente dell’Ente Senese Scuola Edile ed esponente dell’Ance di Siena per l’alto numero di adesioni e partecipazioni a questa appuntamento, che è parte del percorso formativo articolato in quattro seminari tematici dedicati alla prevenzione ed alla sicurezza sismica degli edifici esistenti.

Ricorda il presidente Marchettini che questa importante iniziativa, peraltro inedita per il nostro territorio, è stata realizzata con la collaborazione e la sinergia di tanti enti, ordini ed associazioni Senesi (Università degli Studi di Siena, Cassa Edile di Siena, Ance Siena, Anci, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali).

L’incontro conclusivo di questo ciclo di seminari sarà un sopralluogo a Visso (MC) il 13 aprile, durante il quale sarà visitata “ la zona rossa”, cioè la parte più danneggiata dell’intero paese. L’obiettivo è quello di capire e di valutare gli interventi preventivi realmente efficaci in caso di eventi sismici.