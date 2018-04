Del Tongo, vendita ancora in stand by. E i 50 dipendenti si licenziano: “Così attivi i sussidi”

Si sono licenziati tutti e 50 con l’obiettivo di riuscire così a percepire i sussidi previsti dalla legge.

Sono i dipendenti della Del Tongo a finire di fronte al giudice del tribunale del lavoro per avviare le pratiche previste per l’ottenimento della cassa integrazione.

Una scelta obbligata visto che l’azienda ancora non ha trovato una stabilità tale per consentire alle maestranze di essere impiegate al proprio interno e, a quanto pare, la strada da percorrere in questo senso sarà lunga.

Per quanto riguarda l’acquisto del gigante delle cucine di Tegoleto, al momento non ci sono offerte ma, è altrettanto vero, che non esiste neppure un bando di vendita.

L’azienda resta sotto la lente di ingrandimento di Sigel, realtà empolese che sarebbe interessata e che si è messa al lavoro per redigere un piano industriale utile per la ripartenza dell’azienda.

Ma al momento nessuna certezza su tempi e modalità di impiego dei 50 operai.