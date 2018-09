Decreto dignità, le difficoltà di attuazione per le imprese. Il seminario a Confindustria

Si è aperto con il saluto del presidente Fabrizio Bernini il seminario sul decreto dignità organizzato presso la sezione aretina di Confindustria Toscana Sud.

“Gli aspetti che preoccupano di più le imprese sono la riduzione della durata massima dei contratti a termine e l’obbligo di inserire la causale in caso di rinnovo di tali contratti, ma soprattutto il fatto che il decreto presenta ancora una serie di problemi interpretativi” afferma Alessandro Tarquini, Responsabile della Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud e dell’Area Lavoro “per questo ultimo motivo abbiamo ritenuto necessario conoscere il parere autorevole dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo.”

Il seminario si è svolto oggi nella sede di Via Roma. Hanno partecipato i delegati di molte imprese associate che hanno cercato di capire come muoversi in questa legislazione in evoluzione e ancora non chiara nemmeno ai professionisti di settore.

“Promuovere iniziative di carattere informativo rientra nelle attività di prevenzione e promozione che gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro svolgono istituzionalmente assieme a quella propriamente ispettiva, volta alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro” commenta la Dott.ssa Patrizia Macchione, Responsabile dell’Area Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo, che conclude “L’iniziativa del 20 settembre si inserisce inoltre in un quadro di sinergica collaborazione che si è da tempo instaurata con le parti sociali, nonché con le altre Istituzioni pubbliche che svolgono un ruolo di controllo del territorio e che nella provincia di Arezzo ha già dato numerosi significativi risultati, contribuendo a garantire uniformità di intenti, appropriata e specifica competenza e massima trasparenza nell’applicazione delle disposizioni normative vigenti.”