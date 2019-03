Diventare Digital Media Specialist, un corso targato Confcommercio Arezzo

Disoccupati o inoccupati che aspirano a lavorare nel mondo della comunicazione digitale avranno a disposizione 600 ore di formazione (420 in aula e 180 di stage), finanziate dal Fondo Sociale Europeo, per imparare a sviluppare e disegnare pagine web, creare contenuti multimediali, campagne pubblicitarie su web e social media e per curare la reputazione aziendale on line. Le iscrizioni scadono il 29 marzo e sono riservate ai maggiorenni diplomati e iscritti ad uno per i centri per l’impiego della Regione Toscana. Le lezioni si terranno tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Per maggior informazioni contattare l’Area Formazione di Confcommercio allo 0575350755 o inviare una mail a formazione@confcommercio.ar.it.

Nell’era digitale ogni azienda ha bisogno di curare la propria immagine anche sul web, monitorando la propria reputazione e creando un legame con i clienti anche sui social media. Da questa necessità è nata una nuova figura professionale sempre più richiesta, quella del “Digital Media Specialist”, alla quale Confcommercio dedica ad Arezzo un approfondito corso di qualifica, gratuito perché finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Per iscriversi c’è tempo fino al 29 marzo 2019. Si tratta di un percorso di 600 ore, tra aula e stage, rivolto a disoccupati e persone in cerca di lavoro, a patto che abbiano compiuto 18 anni, siano iscritte ad uno dei centri per l’impiego della Regione Toscana e siano in possesso di un diploma o con almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore. Per i cittadini non comunitari è obbligatorio il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa.

Seguiti da professionisti del settore, gli iscritti svilupperanno competenze sul mondo digitale: nello specifico, impareranno a sviluppare pagine web con sistema Wordpress, realizzare ecommerce con Woocommerce e Magento, disegnare siti web in codice HTML5, CSS3, XML e creare contenuti multimediali, svolgere aggiornamenti e manutenzione del sito, pianificare ed eseguire procedure di test. “Alla fine del percorso”, spiega il direttore dell’area formazione della Confcommercio aretina Stefano Orlandi, “saranno in grado di lavorare nelle imprese per pianificare e gestire le campagne di digital advertising anche su mobile e social; curare e controllare l’immagine aziendale sul web risolvendo eventuali crisi, infine elaborare strategie per generare traffico sul sito aziendale. Tutte attività delle quali, in prospettiva, praticamente ogni azienda avrà sempre più bisogno”.

Le lezioni, a frequenza obbligatoria, si terranno tutte le mattine (e alcuni pomeriggi) dal lunedì al venerdì a partire dal mese di aprile.

Per maggior informazioni contattare l’Area Formazione di Confcommercio Arezzo al numero 0575350755 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica formazione@confcommercio.ar.it