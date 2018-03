“Il governo regionale ponga la massima attenzione sulla vicenda della Del Tongo, tenendo informato il Consiglio regionale sugli sviluppi del fallimento, perché la Regione sia pronta a mettere in campo i migliori strumenti di cui dispone per sostenere quelle iniziative di carattere produttivo che potrebbero realizzarsi anche a breve, e per tutelare le decine di lavoratori interessati dalla vicenda”.

Unanimità, in Consiglio regionale, per la mozione presentata dai consiglieri Casucci, De Robertis, Vadi e Montemagni sulla vicenda che interessa la storica azienda di Tegoleto. Vicenda i cui sviluppi, a seguito del fallimento, sono nelle mani del tribunale.

“Consapevoli della delicatezza della situazione e dell’importanza di garantire la massima tranquillità a chi sta lavorando per positive soluzioni – aggiunge De Robertis – ci siamo però sentiti in dovere di confermare la presenza della Regione a fianco dei lavoratori e delle iniziative che vorranno garantire impresa e lavoro nel territorio. Un presenza che già in queste settimane, con discrezione, si è fatta sentire e che si affianca all’impegno messo in campo anche dal Comune di Civitella, a cominciare dal Sindaco Ginetta Menchetti che pubblicamente ringrazio”.