Confindustria Toscana Sud vara la piattaforma Welfare per gli associati

Confindustria Toscana Sud e Aon, gruppo leader nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, hanno realizzato una piattaforma per il welfare aziendale che sarà messa a disposizione delle aziende associate a Confindustria Toscana Sud.

La piattaforma Welfare Confindustria Toscana Sud, sviluppata assieme ad Aon, che vanta un’esperienza pluriennale in quest’ambito, propone servizi in convenzione con partner selezionati del territorio, offrendo condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Il servizio alle imprese associate comprende anche un’assistenza personalizzata tramite un call center composto da oltre 100 professionisti qualificati di Aon della sede di Milano, che consente ai singoli dipendenti di effettuare in modo tempestivo e autonomo le scelte di conversione del proprio budget welfare senza l’assistenza e il coinvolgimento diretto dell’azienda.

Welfare Confindustria Toscana Sud, inoltre, permette alle imprese di gestire in modo snello ed efficace i flexible benefit dei propri dipendenti: in tal modo, i benefici della normativa relativa al welfare aziendale risultano ottimizzati a favore di imprese e dipendenti.

Obiettivo primario della piattaforma è la riduzione del cuneo fiscale per le imprese e i lavoratori, l’aumento del potere d’acquisto delle famiglie e l’estensione a tutti dei benefici del welfare aziendale. Il welfare aziendale, infatti, è una forma di retribuzione in beni e servizi in natura che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, secondo quanto indicato dal TUIR artt. 51 e 100. Si tratta di uno strumento innovativo di politica retributiva utilizzabile dalle aziende come leva di engagement e incremento della produttività dei propri dipendenti.

Il Presidente di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti si dice estremamente soddisfatto del risultato raggiunto: “Confindustria Toscana Sud è orgogliosa di collaborare con Aon, gruppo leader nel campo della consulenza dei rischi e delle risorse umane e nell’intermediazione assicurativa. Questa collaborazione ci ha permesso di dare vita ad un progetto molto importante in termine di benessere aziendale per i dipendenti delle nostre imprese, che, oltre a vantaggi di tipo economico e fiscali, riserva un’attenzione particolare al rapporto umano tra datore di lavoro e dipendente. Tale strumento, inoltre, sarà da stimolo per la creazione e la valorizzazione di un network territoriale, che genererà un’implementazione dell’offerta, grazie agli operatori attivi sul territorio”.

“Nostro scopo è semplificare la vita alle imprese” spiega Alessandro Tarquini, Responsabile della Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud e dell’Area

Lavoro. “Welfare Confindustria Toscana Sud è una piattaforma accessibile

a tutti gli associati, che decidono di aderirvi per permettere ai propri dipendenti di usufruire di benefits considerevoli. In pochi giorni numerose aziende del territorio hanno già iniziato ad usufruire di questa nuova piattaforma per il welfare aziendale ed il feedback che abbiamo ricevuto è stato assolutamente positivo”.

Enrico Vanin, CEO di Aon SpA e Aon Hewitt Risk&Consulting aggiunge:

“Siamo soddisfatti di questa partnership con Confindustria Toscana Sud, che rappresenta un valore aggiunto per le PMI associate, che possono così offrire ai propri dipendenti una vasta gamma di soluzioni in ambito welfare, attraverso operatori attivi sul territorio di appartenenza. Attraverso la piattaforma infatti i dipendenti delle aziende possono scegliere in autonomia come meglio desiderano spendere il proprio credito in flexible benefit, in funzione delle loro esigenze, che differiscono molto in base alle fasce d’età. Aon ha una lunga esperienza in quest’ambito, avendo realizzato la prima piattaforma per l’erogazione di questo tipo di servizi ai propri dipendenti nel 2010, decidendo poi di promuoverla anche a terzi una volta testata la sua funzionalità”.

About Aon

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Aon Italia è la branch italiana di Aon Plc, capogruppo quotata al NYSE che ha il suo quartiere generale a Londra ed è presente in più di 120 paesi con 50.000 dipendenti. Aon, da sempre attenta all’innovazione nel dinamico mercato assicurativo, fornisce supporto e competenze specifiche nella definizione delle strategie che consentono di gestire e controllare i diversi rischi aziendali.

Il Gruppo è presente in Italia con 26 uffici principali e si avvale di oltre 1.300 dipendenti per fornire alle PMI, ai grandi Gruppi industriali e finanziari e agli Enti Pubblici soluzioni su misura per una adeguata gestione dei rischi.

Nel 2017 il Gruppo ha realizzato in Italia ricavi complessivi per 250 milioni di euro e ha intermediato premi per quasi 3 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni su Confindustria Toscana Sud:

Luisa Angioloni

Tel. 0575 39941

e-mail l.angioloni@confindustriatoscanasud.it

Irene Magara

Tel. 0575 39941

e-mail i.magara@confindustriatoscanasud.it

Per ulteriori informazioni su Aon:

Aon S.p.A.

Cristina Di Girolamo

Marketing & Communication Department Tel. 02 45434832

e-mail cristina.di.girolamo@aon.it

Francesca Galavotti

Marketing & Communication Department Tel. 02 45434425

e-mail francesca.galavotti@aon.it

Image Building

Ufficio stampa Aon

Cristina Fossati, Angela Fumis Tel. 02 89011300

e-mail aon@imagebuilding.it