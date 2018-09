Confindustria Toscana Sud: in partenza il nuovo corso gratuito sul design del gioiello

Entro il 28 settembre 2018 è possibile iscriversi al corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) Des_Or – Designer Orafo, organizzato da Assoservizi Srl, in partenariato con ISIS “Margaritone – Vasari” Arezzo, Università di Siena 1240, CNA Formazione Srl, Confartigianato Arezzo Formazione Srl, Sistema Formazione & Servizi Avanzati Srl e l’azienda Giordini Srl.

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (GiovaniSì).

Le lezioni si svolgeranno nel periodo ottobre 2018 – giugno 2019, si terranno presso Assoservizi e presso l’ISIS “Margaritone – Vasari” di Arezzo e saranno articolate in 800 ore, distribuite in 560 di aula e 240 di stage. Il corso è rivolto a 20 giovani ed adulti occupati e disoccupati in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore e tratterà materie come Storia del Gioiello, Lineamenti di Disegno Tecnico e Design del Gioiello, Computer Aided Design, Disegno Industriale per la progettazione e lo sviluppo del prodotto, Tecnologia dei materiali e dei cicli produttivi, Qualità e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Inglese tecnico, Marketing e vendite.

“I nostri prodotti sono apprezzati nel mondo, anche e soprattutto per quell’intangibile valore aggiunto di saper fare, creatività, capacità del territorio di cui siamo portatori” afferma Giordana Giordini, Presidente della Sezione Oreficeria e Gioielleria di Confindustria Toscana Sud “questo progetto formativo, giunto alla quarta edizione, ha formato Designer orafi che avevano queste caratteristiche e sono stati inseriti subito nelle aziende. Anche oggi, nonostante le difficoltà incontrate nel commercio mondiale, molte aziende sono alla ricerca di giovani creativi che sappiano progettare con i software tridimensionali, sistemi cad/ cam e stampanti 3D. I nostri gioielli, per poter essere competitivi sui mercati internazionali, devono puntare sempre più sulla qualità del design e della manifattura e per fare questo sono necessarie competenze e professionalità qualificate.”

Il corso si propone di formare figure professionali in possesso di competenze tecniche specifiche, che consentano loro di operare nel settore orafo come ideatori di prodotti e disegnatori di prototipi di manufatti di artigianato artistico, avvalendosi di tecnologie informatiche. Le ore di stage in azienda saranno fondamentali per mettere alla prova le conoscenze apprese durante le ore di teoria, e permetteranno ai partecipanti di entrare in contatto con il tessuto industriale del territorio e di trovare lavoro nel settore, come è stato per i partecipanti delle passate edizioni.