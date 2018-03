Confesercenti incontra l’onorevole Maurizio D’Ettore

Le esigenze degli operatori del settore del commercio al centro dell’incontro che Confesercenti ha organizzato con l’onorevole Maurizio D’Ettore eletto alla Camera nella coalizione di Centro Destra. “Al fine di costruire un rapporto diretto – dichiara il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini – con i rappresentanti del territorio in Parlamento, l’associazione di categoria ha incontrato l’onorevole Maurizio D’Ettore per esprimere le esigenze delle piccole medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi”.

“Sono temi – puntualizza Checcaglini – che l’onorevole già conosce sulla base della sua esperienza professionale e politica e che gli operatori hanno voluto rammentare in un periodo in cui le aziende sono in difficoltà e quindi necessitano di maggior attenzione e tutele rispetto al passato”.

“Tra le cose che stanno più a cuore in questo periodo – ha ricordato il presidente Mario Landini – c’è la questione dell’aumento dell’Iva che deve essere scongiurata per non far entrare in depressione i consumi. Gli imprenditori hanno quindi chiesto l’impegno di scongiurare l’eventualità di un aumento dell’Iva”. Al tema di attualità nazionale se ne sono aggiunti altri di natura locale ma non di minore importanza. “Le infrastrutture – prosegue Landini – continuano ad essere una richiesta per lo sviluppo del territorio che necessita di strade, stazioni ferroviarie e opere pubbliche mirate a facilitare la mobilità. Tanti poi i temi trattati per ciascuna categoria compresa la questione bolkestein che sta a cuore agli ambulanti”. Costruttivo quindi l’incontro con l’onorevole D’Ettore che si è dimostrato sensibile ai problemi della categoria. “L’onorevole D’Ettore – conclude Checcaglini – ha ringraziato l’associazione di categoria rinnovando la stima per Confesercenti e per il lavoro che svolge quotidianamente a fianco delle piccole medie imprese. Abbiamo quindi ritenuto importante il momento di incontro condividendo l’eventualità di farne un appuntamento da rinnovare periodicamente per confrontarsi su tematiche importanti per le aziende e l’intero sviluppo economico del territorio”.