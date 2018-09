Confartigianato, al via “60 Minuti di…” il tour di incontri per le aziende

Nuove iniziative di Confartigianato Arezzo per favorire la conoscenza da parte degli imprenditori degli strumenti a loro disposizione e agevolare investimenti, innovazione e digitalizzazione delle imprese. Parte giovedì 13 settembre 2018 un tour di cinque incontri, che si svolgeranno ad Arezzo e nelle vallate, e che avrà come titolo “60 Minuti di…”. Tema di questa prima edizione sarà “Impresa 4.0 e Nuova Sabatini”.

“L’iniziativa sarà semplice, breve e molto interattiva con le aziende – spiega Alessandra Papini, segretario generale di Confartigianato Arezzo – e sarà strutturata in due parti, in modo da rendere più agevole la comprensione e da facilitare le domande e la partecipazione da parte degli imprenditori. Nella prima mezz’ora (ore 21.00 – 21.30 Cesare Pastorelli, Simone Fabianelli e Francesca Baldicchi illustreranno gli incentivi previsti da Impresa 4.0 e dalla “nuova Sabatini”. Nella seconda mezz’ora invece (ore 21.30 – 22.00) le aziende potranno esporre le proprie esigenze, progetti e idee per capire se possono essere funzionali a “Impresa 4.0 e Nuova Sabatini” (One-To-One) e quindi avviare fin da subito la procedura per accedere ai finanziamenti. E per avvicinare sempre più Confartigianato e le sue iniziative al territorio e rendere più agevole la partecipazione – conclude Papini – abbiamo scelto di tenere queste serate non solo nel capoluogo, ma anche nei centri della vallate: Montevarchi, Foiano della Chiana, Sansepolcro e Bibbiena.”

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 13 settembre nel capoluogo, nella sala conferenze di Confartigianato, in via Tiziano 32 ad Arezzo.

Il 20 settembre invece sarà la volta del Valdarno e la serata si svolgerà sempre nella sede di zona di Confartigianato, in via Diaz 47 a Montevarchi.

Il 25 settembre l’incontro si terrà a Foiano della Chiana, nella sede di Confartigianato in via Le Fonti 6.

Il 27 settembre appuntamento a Sansepolcro, in viale Osimo, nella sede di Confartigianato Valtiberina.

E infine il 1 ottobre sarà la volta di Bibbiena, e la serata si svolgerà nella sede di Confartigianato Casentino, nucleo Casamicciola 40/d.

L’ingresso alle serate, che avranno inizio alle 21,30, è libero e gratuito. Per iscriversi è necessario contattare il Responsabile del Settore Categorie e Mercato di Confartigianato Marco Bacci (Tel. 0575.314241 – marco.bacci@artigianiarezzo.it).