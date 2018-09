Cna incontra i sindaci della Valdichiana

Efficacia dell’azione di governo del territorio, strategia economica, fiscalità locale, lavori pubblici e gare di appalto, servizi pubblici, recupero urbano dei centi storici e manutenzione della città, sviluppo del turismo, partecipazione del sistema economico alle scelte di quello politico, snellimento della “macchina” comunale .

“Questi i temi principali su cui gli associati CNA Valdichiana si confronteranno coi Sindaci della vallata mercoledì 19 settembre alle ore 18 nella sede foianese dell’Associazione – afferma Nico Vanni, Presidente CNA Valdichiana in preparazione dell’incontro con i primi cittadini di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte S. Savino. Vogliamo mettere in contatto diretto, faccia a faccia, i nostri imprenditori con chi ci amministra, consapevoli che ormai i problemi delle imprese sono gli stessi, al di là dei confini comunali. E’ vero che molte questioni, a cominciare dal fisco, possono trovare soluzione solo a livello nazionale ma il ruolo del sistema delle autonomie locali rimane comunque forte e centrale, per invertire il trend del peso della tassazione che nel nostro territorio erode il 56% del reddito d’impresa”.

CNA Valdichiana vuol porre una questione di metodo e di sostanza ai Sindaci, le istituzioni più vicine ai bisogni dei cittadini e delle aziende. Il metodo è quello di una logica collaborativa tra imprese e istituzioni: la richiesta è di essere coinvolte prima e non dopo decisioni che hanno riflessi immediati sulle aziende. Il contenuto è quello di politiche e di strategie amministrative che abbiano al centro gli interessi dei cittadini e delle imprese. A cominciare proprio dal lavoro, tema chiave per ogni strategia di sviluppo”.