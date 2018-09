Cna cerca cinque volontari per il servizio civile

Cna Arezzo è alla ricerca di 5 volontari da impiegare nei 2 progetti di Servizio Civile Nazionale approvati e finanziati nel settore dell’educazione e promozione culturale.

I giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni – entro e non oltre il 28 settembre – possono presentare domanda per il progetto Accoglienza e integrazione (1 volontario per Arezzo) o per il progetto Generazioni in Cammino (4 volontari per: Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, San Giovanni Valdarno). È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti nel bando. L’impegno previsto è di 30 ore settimanali presso le sedi Cna indicate.

Tutte le info sul sito www.cna.arezzo.it.