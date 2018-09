Cisl sulle aperture domenicali: “Ripartire dalle 8 giornate e dai territori”

Fondamentale è la contrattazione locale. Non si può prescindere da ciò perché il resto è solo fiato sprecato. Giovanni Marini ed Erina Nencetti della segreteria FISASCAT CISL di Arezzo intervengono in merito alla questione delle aperture domenicali. Questo argomento, proseguono dalla segreteria, si ripresenta ciclicamente e nessuno fa risalire il termine della questione alle liberalizzazioni che, di fatto, sono le vere responsabili di questo caos che hanno privato le parti di quell’esercizio fondamentale che è la contrattazione. Il contratto del commercio prevede un orario lavorativo che va dal lunedì al sabato, per garantire le aperture domenicali la grande distribuzione ha fatto ricorso all’assunzione di personale con contratti part-time e interinali o impiegando il personale esistente, senza riconoscergli però l’indennità festiva ma dandogli il riposo nell’arco della settimana. Questa è la prassi adottata che ricade tutta sui lavoratori perché anche la questione del fatturato è solo pura propaganda: di fatto i conti restano pressoché immutati così come non sono aumentati i posti di lavoro. La CISL, proseguono Marini e Nencetti, da sempre ha chiesto dialogo e regole. Non si può essere favorevoli o contrari a prescindere, ma è fondamentale confrontarsi e contrattare a livello locale perché le esigenze territoriali dell’uno sono diverse dall’altro. Ripartire dalle 8 domeniche per trovare soluzioni adeguate che tengano conto, sia dei diritti dei lavoratori sia delle necessità territoriali. Ci auguriamo, concludono dalla segreteria FISASCAT CISL, che finalmente il buonsenso prevalga e che si trovi la quadra su una questione che fino ad oggi è gravata esclusivamente sui lavoratori.