Cgil su Agorà: “dopo mesi di incertezze abbiamo ottenuto una data certa sui pagamenti”

Una svolta per i dipendenti di Agorà? Leggendo il verbale dell’incontro di oggi in Regione Toscana sembrerebbe di si: la cooperativa sociale si è impegnata a regolarizzare tutte le posizioni, dagli stipendi al Tfr, entro il 10 di maggio. Impegno firmato di fronte a Gianfranco Simoncini dell’Unità di crisi della Regione Toscana e delle rappresentanze aziendali delle strutture Agorà nella provincia di Arezzo, assistite dalla CGIL Camera del Lavoro e FP di Arezzo.

“Prendiamo atto di questo nuovo scenario – commenta Giulia Da Mario, segretaria Fp Cgil. Ma non dimentichiamo che solo un mese fa la cooperativa non era stata in grado di assumersi nessun impegno sul pagamento delle spettanze arretrate dei lavoratori e che proprio ieri il Direttore generale della Cooperativa si è dimesso dall’incarico. Esprimeremo la nostra valutazione finale dopo il 10 di Maggio, data in cui la cooperativa ha affermato che salderà i debiti pregressi e in quello stesso giorno valuteremo come procedere nel caso venissero disattesi tali impegni”.