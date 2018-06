Cantarelli. Il sindaco Agnelli scrive a Di Maio: “Forti dubbi sulla conduzione commissariale”

Una lunga lettera attraverso la quale è stata portata all’attenzione del neo Ministro dello Sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio la situazione della Cantarelli e delle sue ben 250 maestranze.

E’ stato il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ad intraprendere questa iniziativa in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda per la quale è stata dichiarato il fallimento dal tribunale di Arezzo poche settimane fa.

“Insieme a me – fa sapere il primo cittadino castiglionese – tutta la giunta è fortemente preoccupata per i dipendenti, e tutto quell’indotto che intratteneva rapporti con la Cantarelli, un brand manifatturiero importante a livello nazionale e non solo. Ho incontrato alcuni dipendenti durante le varie assemblee e manifestazioni pubbliche e lo sconforto oltre alla legittima preoccupazione è stampata sui loro volti, mista alla più che comprensibile rabbia per quanto è accaduto. Ed è per questo che nutriamo forti dubbi anche sulla fase di conduzione commissariale della crisi Cantarelli. Siamo pertanto intenzionati ad andare in fondo alla vicenda pur di avere tutti i necessari chiarimenti, in tutte le sedi, oltre quelle politiche”.